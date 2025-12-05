26歳俳優、緊急搬送「脳への損傷は…」 『チア☆ダン』モデル校で全米制覇→俳優として『恋にセックスは必要ですか？』などに出演
モデルで俳優の成瀬亜未（26）が、5日までに自身のインスタグラムを更新。11月26日、緊急搬送されたことを報告した。
【写真あり】約3週間前は元気な姿…緊急搬送されたことを報告した成瀬亜未の近影と報告全文
成瀬は「11月26日、緊急搬送され、髄膜炎と診断されました。現在入院し治療を続けております」と報告、「検査の結果、脳への損傷はなく命に別状はありませんので、どうかご安心ください」と現状を伝えた。
緊急搬送からこれまでに、仕事の予定がたくさんあったといい、迷惑をかけたことについて「本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」と心境を吐露。病院に運ばれる際も、もうろうとする意識の中で、「明日どうしても撮影に行かないといけません。明日行けるようにしてください」と医師に頼み込んだが、「お仕事はまた頑張れば信頼を取り戻せる。でも、あなたの身体は一つしかないのよ。無理をして取り返しがつかなくなったら、もう戻れないの。自分を大切にしなさい」と言われたことを明かし、「いろんな感情が込み上げて、涙が止まりませんでした」と正直な思いをつづった。
入院から1週間の現在も痛みで泣いてしまうこともあるといい、看護師に励まされながら療養中。「今はしっかりと治療に専念し、必ず元気な姿で戻れるよう努めています。どうか少しだけ、回復を見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。
また、「本当は体調を崩したこと、黙っておこうと思っていました」といい、その理由として「ただ、私の性格上どうしても、お仕事でご迷惑をかけてしまった方も見て下さっているSNSを何事もなくけろっと再開することが難しく、今この文章を書いています」と、今回報告に至るまでの経緯を吐露。
最後に「本当に申し訳ございませんでした。信頼を取り戻せる様切り替えて、これからも精進して参ります。何卒よろしくお願い致します」と結んだ。
成瀬は、1999年4月17日生まれ、福井県出身。映画『チア☆ダン』のモデルになった福井商業高校チアリーダー部『JETS』の部員として、高校2、3年時に全米制覇。2017年に『第4回JUNONガールズコンテストBEST30』（応募数1万2100）、21年『ミスジャパン』ファイナリスト「ミス福井」、23年BUMPAWARD『恋にセックスは必要ですか？』主演賞＆作品賞受賞など数々の受賞歴を誇る。そのほか、ドラマ映画、CMなどさまざまな作品に出演している。
【写真あり】約3週間前は元気な姿…緊急搬送されたことを報告した成瀬亜未の近影と報告全文
成瀬は「11月26日、緊急搬送され、髄膜炎と診断されました。現在入院し治療を続けております」と報告、「検査の結果、脳への損傷はなく命に別状はありませんので、どうかご安心ください」と現状を伝えた。
緊急搬送からこれまでに、仕事の予定がたくさんあったといい、迷惑をかけたことについて「本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです」と心境を吐露。病院に運ばれる際も、もうろうとする意識の中で、「明日どうしても撮影に行かないといけません。明日行けるようにしてください」と医師に頼み込んだが、「お仕事はまた頑張れば信頼を取り戻せる。でも、あなたの身体は一つしかないのよ。無理をして取り返しがつかなくなったら、もう戻れないの。自分を大切にしなさい」と言われたことを明かし、「いろんな感情が込み上げて、涙が止まりませんでした」と正直な思いをつづった。
また、「本当は体調を崩したこと、黙っておこうと思っていました」といい、その理由として「ただ、私の性格上どうしても、お仕事でご迷惑をかけてしまった方も見て下さっているSNSを何事もなくけろっと再開することが難しく、今この文章を書いています」と、今回報告に至るまでの経緯を吐露。
最後に「本当に申し訳ございませんでした。信頼を取り戻せる様切り替えて、これからも精進して参ります。何卒よろしくお願い致します」と結んだ。
成瀬は、1999年4月17日生まれ、福井県出身。映画『チア☆ダン』のモデルになった福井商業高校チアリーダー部『JETS』の部員として、高校2、3年時に全米制覇。2017年に『第4回JUNONガールズコンテストBEST30』（応募数1万2100）、21年『ミスジャパン』ファイナリスト「ミス福井」、23年BUMPAWARD『恋にセックスは必要ですか？』主演賞＆作品賞受賞など数々の受賞歴を誇る。そのほか、ドラマ映画、CMなどさまざまな作品に出演している。