「間違いなく柏の方が調子が良い」J１制覇は鹿島or柏…金崎夢生が展望！キラーパスも「篤人君はどっちが優勝すると思いますか？」
J１の優勝争いは12月６日に行なわれる最終節までもつれ込んだ。勝点73で首位の鹿島アントラーズと同72で２位の柏レイソルの一騎打ちだ。運命の第38節で前者は横浜F・マリノス、後者はFC町田ゼルビアをホームに迎える。
先週の37節では、鹿島はGK早川友基のビッグセーブもあり、東京ヴェルディに１−０で辛勝した。一方、柏は細谷真大がハットトリックを達成し、アルビレックス新潟に３−１で快勝した。
さらに、直近のリーグ戦５試合の戦いを見てみると、鹿島は３分けを経ての２連勝なのに対し、柏は５連勝中。より勢いがあるのはレイソルだ。
DAZNの人気番組『内田篤人のFOOTBALL TIME』に出演した元鹿島の金崎夢生（現JFLヴェルスパ大分）も次のような見解を示した。
「今年の柏やっぱ強いなと思いますね。この前の試合、鹿島と柏を比べてもチームの調子としても柏の方が全然良いですね。鹿島は僕もヴェルディ戦しか、そんな見てないですけど、やっぱプレッシャーがあって、ヴェルディもめっちゃチャンスあったので。チームとしての調子は間違いなく柏の方が良いので、柏は間違いなく勝ってくると思う」
金崎はその上で「篤人君はどっちが優勝すると思いますか？」と、同じく鹿島OBで１歳上の先輩にキラーパス。すると、内田氏は「それは言えないでしょ。よだれ出ちゃったよ」と苦笑いを浮かべながら、「どうだろうね...分からん。もう鹿島は負けたらしょうがない。ここまで持ってきて、最終節ホームでサポーターの前で負けたら、それはもうしょうがない」と心のありようを伝えた。
最終節は全会場14時キックオフ。他会場の情勢が気になるところではあるが、兎にも角にも、目の前の相手を倒すことが最優先事項だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
