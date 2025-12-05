ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、12月5日に、高品質ビジネスウェアブランド「STOVEL＆MASON」から、イタリア老舗服地メーカーREDA社製のウール100％素材を使用した黒無地セットアップをはるやま（一部店舗除く）で発売する。

同商品は、一目でわかる上質感と軽やかな着用感が特徴で、結婚式や入学式などの「ハレの日」にふさわしい装いを提供する。イタリアの名門REDA社の生地は滑らかな肌触りと上品な光沢が魅力で、軽量かつ柔軟性に優れているため長時間着用しても快適とのこと。

また、立体4面体パターンとダーツ入りの立体構造によって、美しいシルエットを実現。さらに袖裏とボトム裏にはストレッチ素材を使用し、動きやすさと着心地の良さを両立させた。クオリティにこだわるはるやまならではの一品として、ビジネスシーンからフォーマルシーンまで幅広く活躍する。

特長は、イタリア老舗服地メーカーREDA社のウール100％素材を使用。立体4面体パターンとダーツ仕様による美しいシルエットになっている。袖裏とボトム裏にストレッチ素材を使用し動きやすさを確保した。軽量で柔らかい素材感による快適な着用感となっている。上質な艶と滑らかな肌触りが魅力だという。

［小売価格］

STOVEL＆MASON REDA 社製生地W100％ 黒無地セットアップ

2BJK（ジャケット）：3万2890円

ストレートパンツ：2万900円

イタリア老舗服地メーカーREDA 社製タイトスカート：1万8700円

（すべて税込）

［発売日］12月5日（金）

はるやま商事＝https://haruyama.jp