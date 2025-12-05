■娘の死から10年 「労働時間規制の緩和に強い懸念」

厚生労働省では5日、過労死等防止対策推進協議会が開かれ、大手広告会社「電通」で過労自殺した高橋まつりさん（当時24歳）の母、幸美さんが出席しました。まつりさんが亡くなってからことしのクリスマスで10年。幸美さんは「娘の死から10年経っても、娘と同じような働き方で苦しみ、命を落とす人が後を絶たないことに胸が締めつけられる思いです」と述べ、「このような状況で、過労死防止を後退させる恐れがある労働時間規制の緩和を進めることについて、遺族として強く懸念を申し上げます」と語りました。

■精神障害の労災認定は過去最多に

過労死等防止対策推進法ができてから10年以上が経ちましたが、労働環境が改善したとはいえないのが現状です。厚労省がことし発表した過労死白書によりますと、精神障害での労災認定件数は1055件（昨年度）で、過去最多を更新。要因別にみると、「上司とのトラブル」など対人関係が最多で、近年その伸び率も大きくなっています。また、男女別でみると2019年以降は女性が男性を上回るようになりました。業種別では「医療・福祉」分野の請求件数が目立って増えているということです。

■「働いて働いて働いて…まいります」 遺族らの不安

高市総理が、厚生労働大臣に対して条件付きながらも「労働時間規制の緩和検討」を指示したことなどから、現在「働き方」をめぐり議論が白熱しています。

流行語大賞に選ばれた「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」との発言について、協議会に出席したある過労死遺族からは、「責任ある人の言葉はこどもたちにも広がり、過労死という現実を遠いものにしてしまう」と懸念の声があがりました。また、協議会に出席した別の委員は、「生き生きと前向きに長時間労働を享受する人がどれくらいいるのか、データで示してほしい」として、印象論だけで労働時間規制の緩和の議論を進めないよう求めました。厚労省の担当課は、「『もっと働きたい』という意見のなかでも、『上限規制を緩めたい』なのか『今よりもっと働きたい』なのかがごちゃ混ぜになっている」として、現在の労働時間の上限規制は過労死の認定ラインであることもふまえたうえで、「働き方の実態やニーズをしっかり踏まえて検討深めていく」としています。

まつりさんの母・幸美さんは「なぜ人手不足になるのか、長時間労働になるのか、どうしたら若い人が『ここで働きたい』と思える職場をつくれるのか、国全体で丁寧に検証して対策を進めていただきたい」と述べ、「働き方改革は決して後退させてはなりません。命を失うような働き方がこの国からなくなりますように」と強く訴えました。