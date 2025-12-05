「新築マンションの光熱費」実は“築10年の物件”より高い！ 最新設備が「裏目に出る」ことも…専門家が暴く“省エネ性能の罠”とは？

理由1：「省エネ基準クリア＝光熱費が安い」ではない

「省エネ等級4」という言葉を聞いたことがありますか？ これは、建物が最低限クリアすべき基準で、いわば“合格ライン”です。しかし、基準を満たすからといって、光熱費が安いとは限らないのです。



「ギリギリ合格」がほとんど

開発会社は、コスト削減のため、基準を満たす最低限の設計を選ぶケースが多いのが実情です。余裕ある高性能ではなく、「必要最低限」で作られているのです。



中古マンションが意外と優秀

2010年代前半の物件も、現行とほぼ同じ基準を満たしています。施工精度が高ければ、新築よりも省エネ性能が上回ることもあります。



驚きの逆転現象

中古マンションはローン負担が軽いうえ、光熱費が抑えられる性能を持っていれば、新築より総コスト（ローン＋光熱費）が安くなるというケースもあります。



理由2：最新設備が「裏目」に出ることも

エコキュートや高効率エアコンなど、最新の省エネ設備は魅力的に見えますが、使い方やライフスタイルによっては、光熱費が高くついてしまう場合があります。



使い方次第で無駄に

24時間換気を止めたり、冷暖房を過度に使ったりすると、省エネ効果は一気に失われます。生活スタイルに左右されるのです。



想定外のライフスタイルに弱い

新築マンションは、「共働きで昼間不在」を想定して設計されることが多いのですが、

・在宅ワークの増加

・高齢の親との同居

・ペット飼育

などの要因が加わると、想定よりエネルギー消費が増大します。



複雑な操作で無駄が発生

高機能設備は操作が難しく、設定を誤ると逆に消費量が増えることもあります。取扱説明書をよく読んで、理解して使いこなすことが重要です。



理由3：デザイン優先で性能が犠牲に

売れ筋を意識したデザイン重視の設計が、光熱費を押し上げる原因にもなります。



大きな窓が冷暖房費を増やす

開放感のある大きな窓やバルコニーは人気ですが、夏は暑気、冬は冷気を招き、冷暖房負荷を高めます。特に西日の差し込む大窓には注意が必要です。



「隠れた部分」でコスト削減

開発会社は、表から見えにくい部分でコストを抑える傾向があります。



・壁の断熱材は、薄型で断熱性能が低めのものを使用

・アルミサッシを使用

・通常ガラスを採用

こうしたコスト削減は、光熱費の上昇につながります。



気密性の甘さ

断熱材が高性能でも、施工精度が低ければ隙間風が入り、効率を大きく損ねます。マンション全体の気密性は見落とされがちな盲点です。



建築専門家が教える！ 光熱費を抑える対策

物件選びのポイント

・省エネ等級4は最低ラインです。

可能なら「等級5や等級6」や「ZEH-M（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス・マンション）」を狙います。

・カタログや資料にある「キロワットアワー（kWh）／年」という数字を確認。

この数字が低いほど、光熱費が安くなる可能性が高いです。

・窓は「樹脂サッシ」＋「LowE複層ガラス（ペアガラス以上）」が理想。

アルミサッシは避けたいところです。

・気密性（C値）が測定されているかも確認しましょう。

・間取り図では、大きすぎる窓や吹き抜けがあるかどうかをチェックしましょう。



暮らし方の工夫

・設備は正しく使う：24時間換気は止めず、エアコンは適温で継続運転。

・日射対策を徹底：すだれ、遮熱カーテン、断熱フィルムで夏の冷房負荷を軽減。



「新築＝光熱費が安い」は幻想！

新築マンションの「省エネ性能」は、宣伝されているほど高くないことが多いです。「最低基準ギリギリの設計」「見た目重視」「生活スタイルのミスマッチ」が原因で、光熱費が高くなることがあります。

物件選びの際は、華やかな内装や間取りだけでなく、「窓の性能」「断熱材のグレード」「気密性」といった、光熱費に直結するポイントをしっかり確認することが重要です。「新築だから安心」と決めつけず、長い目で見て本当に賢い選択をしましょう。



出典

国土交通省 断熱性能 | ラベル項目の解説｜建築物省エネ法に基づく建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表⽰制度

一般社団法人環境共生まちづくり協会 省エネ性能に優れた断熱性の高い住宅の設計ガイド

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー