【モデルプレス＝2025/12/05】Prime Videoの人気恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』の初代バチェロレッテとして注目を集めたモデルの福田萌子が12月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どものために手作りした弁当を公開した。
福田は、こんがりと焼き目がついたチキンをメインに、アボカドやゴーヤを詰めた栄養バランスのいい手作り弁当の写真を投稿。「パスタを作っている間にチキンだけでも食べる？と聞いたら、食べないと言いながら 結果お弁当の分まで食べて、焼き直しました」と説明し、「トマトをわんそこばのように食べ続け、ゴーヤーを生で食べ 青汁を飲んでスクールへ出かけた2歳です」（※原文ママ）と子どもの朝食の様子についても明かしていた。
この投稿に、ファンからは「ヘルシーで素晴らしい」「チキンの皮がパリパリで美味しそう」「食欲旺盛で可愛い」「健康的な食生活」などの声が上がっている。
福田は番組出演後、プロマウンテンバイク選手の井手川直樹とパートナーシップを結び、2023年に第1子を出産。その後、9月にパートナーシップを解消したことを報告した。（modelpress編集部）
