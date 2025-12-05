スピードワゴン井戸田の美人妻“Xでバズ”話題料理を手作り 彩り豊かな食卓に「お店レベルの仕上がり」と反響
【モデルプレス＝2025/12/05】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が12月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。X（旧Twitter）で話題の料理を手作りし、彩り豊かな食卓を披露した。
【写真】スピワ井戸田の33歳妻「お店レベルの仕上がり」話題料理並んだ食卓公開
蜂谷は「Xでバズってるチャーシューとコンキリエのサラダ作ってみた」と綴り、丁寧に盛り付けられたチャーシューや大根の煮物、サラダなどが並ぶ彩り豊かな食卓を公開。「これうますぎる」「大根の煮物には柚子の皮、必須だね」「クリームチーズが濃厚であり インゲンの食感がまた良き！」と、それぞれの料理に対する感想が添えられている。
この投稿に、ファンからは「お店レベルの仕上がり」「料理のセンスがいい」「美味しそう」「私も作ってみたい」「盛り付けが美しい」といったコメントが寄せられている。
井戸田と蜂谷は、8年の交際期間を経て2022年9月に結婚。2024年7月に第1子男児が誕生し、2025年7月27日に第2子妊娠を発表した。（modelpress編集部）
