元日向坂46高瀬愛奈、セルフカット前髪に絶賛の声「自分で切ったと思えない」「器用すぎる」
【モデルプレス＝2025/12/05】元日向坂46の高瀬愛奈が12月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。セルフカットした前髪を披露した。
【写真】元日向坂46メン「自分で切ったとは思えない」と話題のセルフカット前髪
高瀬は「前髪伸びたから 自分で切ってみた」とつづり、セルフカットした前髪を公開。白とブラウンのトップスを着て、前髪を綺麗に切りそろえた姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「自分で切ったとは思えない」「器用すぎる」「完璧な前髪」「ナチュラルで素敵」「サラサラの髪に憧れる」「まなふぃ最高」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
