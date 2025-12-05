高瀬愛奈（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/12/05】元日向坂46の高瀬愛奈が12月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。セルフカットした前髪を披露した。

【写真】元日向坂46メン「自分で切ったとは思えない」と話題のセルフカット前髪

◆高瀬愛奈、前髪をセルフカット


高瀬は「前髪伸びたから 自分で切ってみた」とつづり、セルフカットした前髪を公開。白とブラウンのトップスを着て、前髪を綺麗に切りそろえた姿を披露している。

◆高瀬愛奈の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「自分で切ったとは思えない」「器用すぎる」「完璧な前髪」「ナチュラルで素敵」「サラサラの髪に憧れる」「まなふぃ最高」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】