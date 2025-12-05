田中れいな、ミニ丈ブラックコーデ披露「脚に目が行く」「大人っぽい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/05】元モーニング娘。の田中れいなが12月3日、自身のInstagramを更新。誕生日祝いでのブラックコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】36歳元モー娘。「脚に目が行く」ミニ丈ブラックコーデ
田中は「なんと…先日友達にサプライズでお祝いしてもらいました 嬉しい」とつづり、グラスを片手にポーズをとったショットを複数枚投稿。黒のジップアップジャケットにミニ丈のショートパンツのコーディネートで、スラリと美しい脚のラインが際立っている。
また「あ、れーなが持っとうのワインじゃないよ ぶどうジュース」とお茶目な一言も添えている。
この投稿には「脚に目が行く」「大人っぽい」「黒が本当に似合う」「爆イケ美人」「脚長すぎ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
