日本5大ドームツアー中のTOMORROW X TOGETHER、Billboard JAPAN年間チャート“3作”ランクインの快挙！

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、Billboard JAPANで華々しい成果を収めた。

12月5日にBillboard JAPANが発表した2025年年間チャート（集計期間：2024年11月25日〜2025年11月23日）によると、TOMORROW X TOGETHERの3枚のアルバムが「Top Albums Sales」にチャートインした。

今年リリースされた4thフルアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』と日本3rdアルバム『Starkissed』がそれぞれ12位、17位を記録。昨年リリースした7thミニアルバム『The Star Chapter: SANCTUARY』が58位にチャートインし、根強い人気を見せた。

（写真＝BIGHIT MUSIC）TOMORROW X TOGETHER

4thフルアルバム『The Star Chapter: TOGETHER』は「Hot Albums」と「Download Albums」でもそれぞれ78位、81位を記録し、日本3rdアルバム『Starkissed』は「Download Albums」で92位にチャートインした。 またグループとしては、トップ・アーティスト・チャート「Artist 100」で48位を記録した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）TOMORROW X TOGETHER

今年もTOMORROW X TOGETHERは、数々の記録を残してきた。『The Star Chapter: TOGETHER』と『Starkissed』はどちらも累積出荷量25万枚を突破し、日本レコード協会のゴールドディスク「プラチナ」認定を獲得した。これにより、グループ通算15枚のアルバムがゴールドディスク認定となり、日本での人気を証明する形となった。さらに、最新作『Starkissed』では自己最高ポイントを達成し、オリコン「週間合算アルバムランキング」と「週間アルバムランキング」（11月3日付）で1位を記録した。

また、TOMORROW X TOGETHERは12月10日に『2025 FNS歌謡祭 第2夜』（フジテレビ系）、15日に『CDTV ライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.』（TBS系）へ出演し、30日には日本最大級の年越しフェス『COUNTDOWN JAPAN 25/26』でもステージを披露する。毎年、年末に話題性のあるステージで世界中のMOA（ファンダム名）の注目を集めてきただけに、今年のステージにも大きな期待が寄せられている。

なお、TOMORROW X TOGETHERは現在、ワールドツアーの日本公演として、自身初となる日本5大ドームツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN 』を開催中。先月開催されたベルーナドーム公演に続いて、12月6日・7日にバンテリンドームナゴヤ、27日・28日にみずほPayPayドーム福岡、そして2026年1月21日・22日には東京ドーム、2月7日・8日に京セラドーム大阪での公演を控えている。