山本舞香＆マイファスHiro夫妻、密着ハグショットに熱視線「眼福すぎる」「見てるだけで幸せ」
【モデルプレス＝2025/12/05】フォトグラファーの大野陽平氏が12月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。女優の山本舞香と、山本の夫でロックバンド・MY FIRST STORYのボーカル・Hiroの2ショットを公開した。
【写真】人気女優＆有名ボーカル夫婦「眼福すぎる」密着ハグショット
大野氏は「カレー万博最終日 お疲れ様でした！」と綴り、山本とHiroの写真を投稿。山本とHiroが正面からハグしている写真と、パイプ椅子に座るHiroが山本を後ろから優しく抱きしめている写真を公開し、2人の仲睦まじい姿を写している。
この投稿には、「尊い」「自然体で素敵」「ラブラブ」「幸せ伝わる」「最高の夫婦」「眼福すぎる」「見てるだけで幸せ」といった反響が寄せられている。
山本とHiroは2024年10月13日に、それぞれのInstagramにて結婚を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山本舞香＆マイファスHiroが密着ハグ
