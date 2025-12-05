【一番くじ ホロライブ ～Villain Style～】 店舗販売：2026年1月10日より順次発売予定 オンライン販売：2026年1月13日11時より販売開始予定 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ホロライブ ～Villain Style～」の全ラインナップを公開した。店頭販売は2026年1月10日を予定し、オンライン販売は2026年1月13日11時を予定している。価格は1回850円。

本商品は女性VTuberグループ「ホロライブ」所属のタレントをモチーフとしたフィギュアやグッズが当たるキャラクターくじ。本くじではヴィランテーマのオリジナル衣装を纏った白上フブキさん、大神ミオさん、角巻わためさん、獅白ぼたんさんのフィギュアが登場する。

その他、アクリルビジュアルボード、ちょこのっこフィギュア、缶バッジ、オーロラアクリルスタンド、アクリルチャーム、ラバーチャームが登場する。

また、ラストワン賞はブックレットとなっている。

一番くじ ホロライブ ～Villain Style～

白上フブキ賞 白上フブキ フィギュア

・全1種

・サイズ：約18.5cm

大神ミオ賞 大神ミオ フィギュア

・全1種

・サイズ：約19cm

角巻わため賞 角巻わため フィギュア

・全1種

・サイズ：約18.5cm

獅白ぼたん賞 獅白ぼたん フィギュア

・全1種

・サイズ：約19.5cm

白上フブキ アクリルボード賞 白上フブキ アクリルビジュアルボード

・全1種

・サイズ：B5

大神ミオ アクリルボード賞 大神ミオ アクリルビジュアルボード

・全1種

・サイズ：B5

角巻わため アクリルボード賞 角巻わため アクリルビジュアルボード

・全1種

・サイズ：B5

獅白ぼたん アクリルボード賞 獅白ぼたん アクリルビジュアルボード

・全1種

・サイズ：B5

ちょこのっこ賞 ちょこのっこフィギュア

・全4種（選べない）

・サイズ：約4.5cm

缶バッジ賞 缶バッジセット

・全8種（選べない）

・サイズ：約5.5cm（2個セット）

アクリルスタンド賞 オーロラアクリルスタンド

・全8種（選べない）

・サイズ：約9.5cm

アクリルチャーム賞 アクリルチャーム

・全4種（選べる）

・サイズ：約8cm

推したい名！賞 推したい名！ラバーチャーム

・全8種（選べる）

・サイズ：約7cm

ラストワン賞 ブックレット

・サイズ：A4

(C) COVER