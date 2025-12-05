巨人は５日、球団公式ファンクラブ「ＣＬＵＢ ＧＩＡＮＴＳ」会員が球団ＯＢと一緒にラウンドできるゴルフコンペ「第４回ＣＬＵＢ ＧＩＡＮＴＳゴルフ選手権」を２０２６年１月１６日に、よみうりゴルフ倶楽部（東京都稲城市）で開催すると発表した。好評につき４年連続の開催。２６年度の会員限定イベントで、現在会員でなくても入会すれば応募できる。

今回は阿波野秀幸氏、古城茂幸氏、東野峻氏の３名が初出場。会員３人とＯＢ１人の４人１組でラウンドし、前後半でＯＢを入れ替えるため、２人のＯＢとラウンドすることができる。誰と回るかは選ぶことはできず当日発表される。

参加特典としてキャロウェイ製オリジナルゴルフボールや、前半にラウンドした４人での記念写真をプレゼント。ラウンド後の表彰式では、チャンピオンジャケットやサインアイテム、ニューエラ提供のゴルフアイテムなど豪華景品が多数。

参加予定のＯＢは以下の通り。（敬称略）中畑清、松本匡史、定岡正二、鹿取義隆、篠塚和典、原辰徳、川口和久、岡崎郁、村田真一、福王昭仁、阿波野秀幸、大久保博元、緒方耕一、前田幸長、元木大介、小笠原道大、Ａ．ラミレス、岡島秀樹、古城茂幸、東野峻

募集人数は６０人。申し込み多数で抽選の場合は２０２６年度ＧＲＡＮＤ ＳＬＡＭ ＭＥＭＢＥＲを優先して案内。

競技方法は１８ホールストロークプレー（新ぺリア方式）。参加費は６万６０００円。金額には、プレーフィー・キャディフィー・コンペ参加費・パーティー代（ドリンク付き）・参加特典・ゴルフ場利用税・消費税が含まれる。

応募方法はＣＬＵＢ ＧＩＡＮＴＳのマイページから。応募締切は１２月１０日午後１１時５９分。当選者にのみ１９日までに当選メールを送る。