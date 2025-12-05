元ＡＫＢ４８で女優の野呂佳代が５日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）に出演。友人から言われた衝撃の言葉を明かした。

番組では「年末特別版 ２０２５年に聞いたイラッとワード」と題して実施した街頭インタビューを特集。ＶＴＲでさまざまな経験談を紹介した。

ＶＴＲ終了後にＭＣの山里亮太が「野呂ちゃんは何か『イラっとワード』ありますか？」と質問。すると「はい！」と即答。

たびたび友人に食事に誘われるが、仕事が入っているなどでスケジュールが合わず「断りたくないけど断ることがあるじゃないですか」と語り出した野呂。「それで『タイミングブスだよね』と言われたことがあるんですよ。それってこっちが言うのはいいですよ。『なんでお前が言うんだよ！』って私は思いましたよ。そうとう前のことですけどね」と眉間にしわを寄せた。

この言葉にスタジオ共演者は仰天。山里は「タイミングブスって、そんな言葉があるの！？」と疑問を口に。コメンテーターのお笑いコンビ「サバンナ」高橋茂雄は「誘ってくるアナタのタイミングも悪いよっていうことだよね」と慰めていた。