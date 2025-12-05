昨年、首都圏で発生した闇バイトによる連続強盗事件で、とうとう指示役4人が逮捕された。そのうちの一人である福地紘人容疑者（26）は16歳の頃、地元の茨城県常陸太田市で、当時17歳の高校3年生を暴行して死なせる傷害致死事件を起こしていた。

＊＊＊

「お前ら勝負しろよ」から起きた悲劇

2015年6月28日深夜、茨城県常陸太田市在住の私立高校3年生Aさん（当時17）が、地元のスーパーの駐車場から瀕死の状態で病院に担ぎ込まれる事件が起きた。数日後、Aさんは意識が戻らないまま病院で息を引き取った。死因は頭部・顔面打撲による外傷性くも膜下出血に起因する脳腫脹だった。

福地紘人容疑者

救急車を呼び、その後、傷害致死容疑で逮捕された少年こそが、12月5日、警視庁に昨年発生した首都圏連続強盗事件の首謀者として逮捕された福地容疑者である。当時16歳でとび職のアルバイトをしていた。

地元関係者が事件を振り返る。

「その日の夜、福地は地元の不良グループの先輩ら4人と酒を飲んでいた。5人は午前1時ころ、バイクなどに乗って溜まり場となっていたスーパー駐車場に移動。そこに呼び出されたのがA君でした。メンバーの関係者がバイクの部品をA君に売ったものの支払いが滞っているなどという理由でした」（地元関係者）

集まった6人のうち5人は高校3年生の学年で、福地容疑者だけが1学年下。その後、福地容疑者はAさんと喧嘩して勝負するよう、ある少年から指示された。

「最初2人は手加減した上で喧嘩したふりをしたようですが、やがて先輩たちから『ちゃんとやれ』とけしかけられて、馬乗りになるなど本気の殴り合いをするようになった。30分も殴り合いを続け、最後はA君の方がやられてしまい、土下座させられた」（同）

しかしその後も無抵抗のAさんに対して、福地容疑者以外の少年も加わって蹴るなどの暴行が続いたという。

「A君は意識を失ってしまったにもかかわらず、先輩たちは救急車を呼ばず、福地に『お前一人でやったことにしろ』と命じて2人を残して帰ってしまった。その後、福地が119番通報してA君は病院に担ぎ込まれましたが、すでに手遅れの状態になっていたのです」（同）

川越少年刑務所を20歳で出所

この事件では地元警察にも批判が集まったという。

「2人がタイマンを張る中、パトカーが2度も通りがかり少年たちと会話までしていた。しかし少年たちはAさんへの暴行を隠し、『もう帰ります』と言って追い返した。警官はパトカーから降りて少年たちの様子を確かめようともしなかったのです」（同）

結局、福地容疑者を含めて5人が逮捕され、少年審判で2人が少年院送致。福地容疑者と2人の先輩は検察官送致（逆送）となり、水戸地裁で裁判員裁判にかけられた。リーダー格の少年は懲役4〜6年、福地容疑者ともう一人の少年には懲役3〜5年の不定期刑が下された。

その後、福地容疑者は川越少年刑務所に入ったという。

「20歳くらいで出てきて、しばらく実家で暮らしていたとは聞いていましたが、その後の動向は全く知りません。風の噂で東京に行ったと聞いていました」（同）

当時、地元メディアはこの事件を大きく扱ったが、少年事件だったため加害者側を匿名で報道した。当時の新聞記事を調べると、福地容疑者は裁判で「後悔してもしきれない。一生償っていこうと思う」と反省の弁を述べていたと書かれていた。しかし、刑務所を出所して5、６年後には、東京で悪い連中とつるんで凶悪な強盗や特殊詐欺を繰り返していたのだ。

Aさんの母親は「今も思い出す度に苛立ちます」

この話を聞いてAさんの遺族はどう思うか。11月末、自宅にいたAさんの母親に、福地容疑者が首都圏連続強盗事件の被疑者として名前が上がっていると告げると、ショックを受けた様子だった。

「福地たちのことは今でも憎いです。何年経っても息子は戻ってこない。やられたことを忘れることはないし、今も思い出す度に苛立ちます。ましてや、更生せずにその後もそういう悪事を重ねていたと聞くと尚更です…。福地とうちの子は学年も違うし元々知らない子。事件後は会っていません。顔を見るのも嫌だったので」（Aさんの母親）

福地容疑者の実家の近隣住民に福地容疑者について聞くと「いい子だったんですが…」と語った。

「中学校時代は剣道部で主将も務めていたし、道で会うと向こうから元気よく声をかけてくるような子でした。中学を出た後バイクに乗りはじめましたが、ここらあたりは交通の便が悪いからそこまで珍しい話ではない。傷害致死事件を起こしておかしくなってしまったんだと思います」（近隣住民）

実家を訪ねると母親が玄関口に出た。連続強盗事件について話を向けると「全く連絡がなく、事件の詳細を知らないのでなんとも言えません」と答えた。

「わかりません」を繰り返した母親

少年刑務所から出所した後はしばらく実家に戻って働いていたが、コロナ禍を機に東京へ出て、その後、連絡が途絶え、逮捕されていたことを知らされたという。

――息子さんを信じたいという思いはあるのですか。

「信じたいというか、事実がそうなっているので、信じようがないという感じでして…、なんとも言えないです」

――傷害致死事件を起こして戻ってきた時はどのような様子だったのでしょうか。

「反省して戻ってきて、真面目に働いていました」

――（すでに進行している別の傷害事件の裁判で）情状証人になるようなお話はなかったのですか。

「本人から全く連絡がないので」

――彼が戻ってくるようなことになれば、更生を支えたいという気持ちはありますか。

「もちろん、本人が望むのであれば」

人を殺めるという取り返しのつかない過ちを起し、更生を誓ったはずの福地容疑者は、なぜ再び「悪の道」に足を踏み入れてしまったのか。母親に繰り返し聞いたが、「わからないです」と力ない声で繰り返すばかりだった。

