昨年、首都圏で連続して発生した闇バイトによる強盗事件が急展開である。これまでに実行役・回収役など51人が逮捕されていたが、警察が首謀者とみる指示役4人の摘発に踏み切ったのだ。類似事件がぱったり止んだ昨年11月初旬、水面下では「別事件」の摘発がきっかけで捜査が動き始めていた。（前後編の前編）

【写真を見る】闇バイトを操ってやりたい放題やってきた「4容疑者の素顔」とSNS

「シグナル」で操られていた実行犯たち

警視庁などによる合同捜査本部は12月4〜5日、昨年10月17日に千葉県市川市の住宅で起きた強盗・監禁事件を首謀したとして、福地紘人（26）、斉藤拓哉（26）、村上迦楼羅（27）、渡辺翔太（26）の4容疑者を強盗致傷と住居侵入容疑で逮捕した。

村上迦楼羅容疑者

事件は朝7時頃、娘（当時50）と2人暮らしをしている母親（当時72）の110番通報によって発覚。母親が夜勤を終えて帰宅すると、駐車スペースから軽自動車一台がなくなっており、窓ガラスが破られ家の中が荒らされていた。室内には粘着テープが残されており、娘が何者かに連れ去られた形跡があった。

すぐさま捜査が始まり、同日午後10時頃、娘は埼玉県川越市内の宿泊施設内で男といるところを保護されたが、肋骨を折られるなどの重傷。一緒にいた男は逮捕され、その後、家に押し入った2人の男も逮捕された。実行犯の3人はお互いを知らない、闇バイトで集められた20代の男だった。

3人はSNSで「ホワイト案件」と募集されていた闇バイトに応募した後、メッセージのやり取りが消える通信アプリ「シグナル」によって指示役に操られていた。指示役がシグナルで用いていたアカウント名は「パトリック」や「ビリー」など９つ。実行犯のうち2人は、前日に千葉県白井市で、70歳代の母と40歳代の娘2人を縛り上げて約20万円を奪う強盗事件も起こしていた。

強盗殺人事件も起きていた

この時期、同じ手口の闇バイトによる強盗事件が首都圏で多発していたことを記憶している人は多いだろう。昨年8月28日から11月3日までの3カ月間に、東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県で18件発生し、被害総額は2000万円以上。2022年頃にフィリピンの入管施設から闇バイトを操って凶悪な強盗事件を次々と起こした「ルフィグループ」の模倣犯とも騒がれた。

連日のようにメディアが騒ぎ立てる中、10月15日に神奈川県横浜市青葉区の住宅で発生した事件では、75歳の男性が手足、顔を粘着テープで縛られた上、全身に暴行を加えられて死亡する強盗殺人事件に発展した。

これらの事件の首謀者がとうとう逮捕されたのである。

「合同捜査本部は『匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）』による犯行と見て、押収したスマホ750台以上を解析するなど総力を上げて捜査を展開してきました。警視庁は18件全てを今回逮捕した4人が首謀していたとみています」（社会部記者）

韓国のカジノへ向かう直前に成田空港で

4人のうち福地、斎藤、村上の3容疑者は、すでに昨年11月初旬、別の傷害事件で千葉県警に逮捕されていた。逮捕された場所は成田空港だった。

「3人は多額の現金を持っており、韓国のカジノで豪遊しようとしていた。逮捕した当初、警察は連続強盗事件とのつながりは見えていなかったようです」（同）

この傷害事件は連続強盗事件が動いていた最中の昨年9月18日、千葉県船橋市内の神社で発生。すでに千葉地裁で公判が始まっている。被害に遭ったのは30代男性X氏。金銭トラブルが発端だった。

「X氏が数人で自分たちの仲間の自宅に押しかけたことを知った福地容疑者らがX氏を呼び出し、待ち合わせ場所の神社に一人で現れたところを襲撃。拳やバットなどで殴り、車に乗せて千葉の山中に連れ去った。X氏は車中や山中でも壮絶なリンチを加えられ、解放されましたが、右下第一下日歯歯冠破折、頭部打撲療過傷、顔面打撲傷など全治1カ月の重傷を負いました」（同）

福地容疑者は16歳の時に「傷害致死事件」を起こしていた

この傷害事件の背景を調べるうちに、3人の連続強盗事件への関与が浮上したという。

「連続強盗事件では実行犯から金を受け取り、指示役へと渡す役割を持っていた回収役も複数捕まっている。実行犯から金銭を受け取り公園などに置いておく者、それを受け取り別の場所へ運ぶ者、といったふうに複数人かませて、指示役に行きつかないよう工夫されていました。千葉県警が逮捕した3人のスマホの解析を進めると、この回収ルートとのつながりが見えてきて特定に至ったのです。4人のほか、首謀者グループには他にも関与した者が数人がいるとみられています」（同）

強盗事件での摘発に先立ち、警視庁はすでに福地を詐欺容疑で3度逮捕している。最初の逮捕は今年7月31日。昨年11月、千葉県内の80歳代女性の携帯電話に息子を装って「女性を妊娠させ、示談金が必要」とうその電話をかけ、現金100万円を詐取した疑いだった。

9月3日には、昨年11月、埼玉県内の80歳代女性の携帯電話に息子を装って「女性を妊娠させた。示談金が必要」とうその電話をかけ、現金450万円などを詐取した疑いで再逮捕。さらに10月15日には昨年10月、千葉県の70代女性に対し、息子を装って電話をかけ、妊娠示談金名目で300万円を詐取した容疑でも再逮捕されている。

「3件とも福地容疑者は現金回収の指示役で、トップの指示役ではなかった。福地容疑者は点検商法や特殊詐欺を繰り返して警視庁に摘発された、準暴力団『打越スペクターOBグループ』にも出入りしており、そこから回ってきた案件だった模様。一方、連続強盗事件では自分たちが最上位に立って稼ごうと、他の3人と一緒に始めたとみられている。4人は歳が近いことで意気投合。同格の立場だったようです」（同）

闇バイトを操り、やりたい放題やってきた4人。だが福地容疑者が背負う“罪”はそれだけに収まらない。福地容疑者には少年時代、人を死なせる重大事件を起こした前科があった。少年刑務所を20歳で出所。更生して人生をやり直したはずだったーー。

後編【首都圏連続強盗事件の指示役26歳は「16歳の時に傷害事件で17歳少年を死なせていた」20歳で少年刑務所を出所 母親は「更生しようと真面目にやっていた」】では、福地容疑者が少年時代に起こした事件について詳報している。

デイリー新潮編集部