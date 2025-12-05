俳優の板垣李光人（23）が5日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」に初出演。大御所俳優からの貴重な言葉を明かした。

10歳から子役として活動。2015年のNHK大河ドラマ「花燃ゆ」では大御所俳優、北大路欣也と共演した。

当時について、「北大路さんと1対1の芝居をさせていただいて。当時、僕は中1とか中2ぐらいだったんですけど、圧倒的なオーラと芝居の圧に圧倒されてた」と回想。だが、「ご本人はすごく優しくて温かい方で。僕の撮影がすべて終わったときに、“君は大丈夫だから”って声を掛けて頂いた」と明かした。

「それはすごくうれしくて。こんな方から大丈夫だと言っていただけるって、当時も自信になりましたし、今でもあの経験は忘れず、自分の胸の中にしまってあります」と力を込めた。

「良かったですよね。私、欣也ちゃんって呼ぶくらいお友達なの」と笑顔の黒柳徹子に、「そうなんですね！」と思わず声を上げた。

「その後、欣也ちゃんとは（芝居を）やってない？」と問われ、「まだご一緒してなくて。当時の事を覚えてらっしゃるか分からないですけど、いつかご一緒して自分の中で大切な思い出だってことを、あらためてお伝えできたらと思います」と期待。「きっと覚えててくださってると思いますけどね」と黒柳は語っていた。