ふっくらとろけるブラが新色追加♡現代女性の悩みに応える次世代ブラを徹底解説

Tumugi Worksの人気シリーズが「ふっくらとろけるブラ」として新たに生まれ変わり、2025年12月5日より展開スタート。これまで多くの女性を悩ませてきた“快適を選ぶと胸が垂れる”問題に向き合い、生地レベルから設計した次世代ノンワイヤーブラです。快適さと補正力を両立した新カテゴリーに加え、新色「Mink Brown」も登場♡毎日を心地よく、そして美しく整える新ブラとして注目が集まっています。

快適と補正を両立した次世代ブラ

ふっくらとろけるブラは、ブラトップに慣れた現代女性が抱える「楽だけど胸が下がる」という悩みに応えるために開発された次世代ブラ。

下からやさしく支える「ふっくら＝補正」と、肌にとけ込むような「とろける＝快適」の両軸を実現しています。

素材には高機能レーヨンであるテンセルモダールを使用。吸湿性・通気性が高く、汗ばむ季節でもさらりと気持ちよく、肌にすっとなじむのが特徴です。

湿潤時の強度も高く、綿より洗濯耐久性に優れているため、長く心地よさが続きます。

さらにナイロンやポリエステルに頼らず天然機能繊維を贅沢に使用することで、肌へのストレスを軽減し、毎日の快適さを叶えてくれます♪

ONŪMOREのクリスマス限定セットで冬の贈り物！特別価格21,300円

新色Mink Brownが仲間入り♡選べる3カラー

今回の刷新に合わせて登場した新色「Mink Brown」は、落ち着きと柔らかさを兼ね備えた大人のニュアンスカラー。

既存のSand Beige、Noir Blackと合わせて全3色展開となり、肌馴染み・気分・ファッションに合わせて選べるラインナップになりました。

サイズはS/M/Lの3種類で、それぞれの体型に寄り添うフィット感を追求。通常価格は5,700円（税込）。毎日の快適さを求めながらも、美しいバストラインを諦めたくない女性にぴったりの一枚です。

まとめ

快適さと補正力のどちらも選びたい女性にとって、ふっくらとろけるブラはまさに理想的な新定番。

テンセルモダール素材のとろける着心地と、上向きシルエットを支える構造で、美しさとラクさの両立を叶えてくれます♡

新色Mink Brownを含む3カラー展開で、日常の気分に合わせて選べるのも嬉しいポイント。毎日のインナーに迷ったら、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。