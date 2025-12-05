主演・パク・ソジュンが直接オファー ソン・シギョン歌唱の『明日はきっと』主題歌が配信リリース
俳優のパク・ソジュンとウォン・ジアンが主演する韓国ドラマ『明日はきっと』（7日より、Prime Videoにて独占配信）の主題歌、ソン・シギョンが歌唱する「Anytime anyhow（原題：ある日、ある心で）」が5日、配信リリースされた。
【写真】パク・ソジュン＆ソン・シギョン、仲睦まじい2ショット
本ドラマは、二度の恋愛を経て別れたイ・ギョンド（パク・ソジュン）とソ・ジウ（ウォン・ジアン）が、不倫スキャンダル記事を報道した記者と、そのスキャンダルの主人公の妻として再会し、切なくも濃密な恋を描くロマンスドラマ。
「Anytime anyhow」は、韓国を代表するボーカリスト、ソン・シギョンが作曲・歌唱・プロデュースまで手掛けた一曲。主人公ギョンド（パク・ソジュン）を思い浮かべながら歌い上げたというだけに、彼の深い想いが込められている。
ソン・シギョンならではの繊細な感情表現と豊かな音楽性が、聴く人の心をつｋみ、さらには、キャラクターの物語を丁寧に反映した解釈力が、ドラマの世界観をさらに際立たせている。
作詞は数々の名曲を生み出してきたシム・ヒョンボが担当。編曲にはトップクリエイターのCloud kohとチョン・ジニが参加し、楽曲に深みと余韻を加える。穏やかでありながら心に響く同曲は、ドラマの雰囲気を美しく表現したテーマソングとなる。
ソン・シギョンは1日、自身のインスタグラムで、主演のパク・ソジュンから直接OST（挿入歌）のオファーを受けたことを明かしていた。
