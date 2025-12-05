Á¾ÁÄÉã¤Ï¸µÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¢Éã¤ÈÉ×¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡Ä1»ù¤Î¥Þ¥Þ¡¦39ºÐ¸µÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥óà¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼á»Ñ¤Ë¡Ö±×¡¹ÁÇÅ¨¤Ë¡×¡ÖÉ×ÉØÂ·¤Ã¤Æ¹¥¤¡×¤ÎÀ¼
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¡Ä
¡¡Á¾ÁÄÉã¤Ï¸µÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡¢Éã¤ÈÉ×¤Ï¿Íµ¤ÇÐÍ¥¡¢Êì¤â¡Ä¡£39ºÐ½÷Í¥¤Îà¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼á¤Ê»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹âµé¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥ã¥Í¥ë¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡£2Æü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2026Ç¯¥á¥Æ¥£¥¨¥À¡¼¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿°ÂÆ£¤Î»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÇò¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤µ¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÉ×ÉØÂ·¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö±×¡¹ÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥µ¥¯¥é¤ÎÁ¾ÁÄÉã¤Ï¸µÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Î¸¤ÍÜµ£¤µ¤ó(µýÇ¯76)¤ÇÉã¤ÏÇÐÍ¥¤ä±Ç²è´ÆÆÄ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤¹¤ë±üÅÄ±ÍÆó¡¢Êì¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°ÂÆ£ÏÂÄÅ¡£¡¡¥µ¥¯¥é¤Ï18Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Þ¤ó¤×¤¯¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï2012Ç¯¤ËÊÁËÜÍ¤¤È·ëº§¡£17Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£