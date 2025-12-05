¡Ö¤¨¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¿!?!?¡×à¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼áÍ½¹ð±ÇÁü¤ËÁûÁ³¡¡Å·³¤Í´´õàÁê¼êÌòáºÇ½ªÏÃ¥²¥¹¥È¤Ë¡ÖÄ¶°Õ³°¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¸«¤¿µ¤¤¬¡Ä¡×¡ÖÊ¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡ÖËþ¤ò»ý¤·¤Æ¡Ä!!!¡×¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÀ¨¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡4ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¼¡²óÍ½¹ð¤¬Î®¤ì¡¢ºÇ½ª¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥²¥¹¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈSNS¤Ï¤½¤Î»Ñ¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡¼ç±é¤ÎÅ·³¤Í´´õ±é¤¸¤ë¼èÄ´´±¡¦¿¿ÊÉÍ´õ»Ò¤¬¡¢ÆÃÊÌ¼èÄ´¼¼¤Ç¼èÄ´¤Ù¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç¥Á¡¼¥à¡Ö¶ÛµÞ»ö°ÆÂÐ±þ¼èÄ´ÈÉ(ÄÌ¾Î¡¦¥¥ó¥È¥ê)¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ëè²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¯¥»¤â¤ÎÂ·¤¤¤ÎàÅ¨á¤È·«¤ê¹¤²¤ë¿´ÍýÀï¤¬¸«Êª¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2014Ç¯1·î´ü¤ËÃÂÀ¸¡£
¡¡12Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢26Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡Ø¶ÛµÞ¼èÄ´¼¼ THE FINAL¡Ù¡×Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè5¥·¥ê¡¼¥º¤¬¤¤¤è¤¤¤è11Æü¤«¤éºÇ½ª¾Ï¤Ë¡£2ÏÃ´°·ë¤Î¥é¥¹¥È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¶Ì»³Å´Æó¤È¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤¬¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤Î¶µ´±Ìò¡¢À¸ÅÌÌò¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤ÇÍ½¹ð±ÇÁü¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¶Ì»³Å´Æó¤µ¤ó¤¤¤¿!??!??¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢¤â¤¦¡£¤ª¤¤¡Ä¡Ä¡×¡Ö¶Ì»³Å´Æó!???Ê¬¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿!¡×¡ÖºÇ½ª¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¥á¥¤¥ó¥²¥¹¥È¤â¤ª¤½¤é¤¯Å·³¤Í´´õ¤È²áµî¤Ë¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¶Ì»³Å´Æó¤À¤Ã¤¿¤È¤ÏÄ¶°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¶Ì»³Å´Æó¤µ¤óµ×¡¹¤Ë¸«¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤Å·³¤Í´´õÍÍ¤È¶Ì»³Å´Æó!!!µã¤¤¤Á¤Þ¤¦!!!¡×¡ÖËþ¤ò»ý¤·¤Æ¶Ì»³Å´Æó¡Ä!!!¡×¡Ö¥¥ó¥È¥ê¤Î¥é¥¹¥È¤¤¤í¤¤¤íÀ¨¤¤¡×¡ÖÅ·³¤Í´´õ¤È¶Ì»³Å´Æó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤Ü¤¯Åª¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êBOSS¤è¤ê¤âÎ¥º§ÊÛ¸î»Î¤òÏ¢ÁÛ¤·¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¼ç±é¤ÎÅ·³¤¤È¶¦±éÎò¤ÎÂ¿¤¤¶Ì»³¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£