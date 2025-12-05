¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ä¤Ä¡×¡Ö±Ä¶ÈË¸³²¡×49ºÐ·Ý¿ÍàÍÌ¾¿Í¤È¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È2SáÅê¹Æ¤ËSNSÁûÁ³¡ª¡ÖÈëÌ©¤òÃÎ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¨¤¨¤ÃÆ±µéÀ¸¡Ä¡×¡Ö°Õ³°¤Ê·Ò¤¬¤ê¡×
à¤¢¤ÎÍÌ¾¿Íá¤ÈÆ±µéÀ¸¤Ç¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È
¡¡°Õ³°¤ÊÍÌ¾¿Í¤¬Æ±µéÀ¸¡Ä¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤¬ÁÇ´é¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢SNS¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡×¤ÎÎëÌÚÂó(49)¤¬X¤Ë¡Ö¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤Ç¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢µûÎà³Ø¼Ô¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó(50)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËÍ¤Ï¡Ø¤ï¤Ã¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤êÌö¤ê½Ð¤¿¡£¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¡Ø¤¦¤ï¤Ã¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¤¤¿»þ¤Ï¥®¥ç¥®¥ç¥®¥ç¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡×¤ÈË½Ïª¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Õ¤Ä¡Á¤Ë¤¦¤ï¤Ã¡ª¡×¡Ö±Ä¶ÈË¸³²¤¸¤ã¤ó¾Ð¡×¡Ö¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ä¤Ä¡×¡Ö¤µ¤«¤Ê¥¯¥ó¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÃçÎÉ¤¹¤®¤ÆÂº¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬ÆÏ¤¡¢¡Ö¤¨¤¨¤Ã Æ±µéÀ¸¤Ç¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡ª°Õ³°¤Ê·Ò¤¬¤ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤³¤Î2¿Í¤¬Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ë¤¤¤ë¤Î¤¬ÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ä¤¯¡×¡Ö¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¡ª¡©¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£