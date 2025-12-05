タイトリスト、「日本シリーズJTカップ」をふくむ今季の国内男子メジャー全試合でボール使用率No.1
＜ゴルフ日本シリーズJTカップ 2日目◇5日◇東京よみうりカントリークラブ（東京都）◇7002ヤード・パー70＞
【画像】世界最強！スコッティ・シェフラーが契約外で使うのがこのボール
アクシネットジャパンインクから、国内男子メジャーの使用率速報が届いた。「タイトリストは、国内男子メジャー『ゴルフ日本シリーズJTカップ』でゴルフボール使用率No.1を獲得。支持の高さは通常大会と変わらず、最も多くのプレーヤーが勝つために『プロV1・プロV1x』のトータルパフォーマンスを信頼しています」と、同社。 ダレルサーベイ調べの30人中20人が「タイトリスト」のゴルフボールで、使用率は【66.7％】、2位メーカーが5人で16.7％だった。また、選手のモデル内訳は『プロV1x』が13人で、『プロV1』が7人だった。 これで今季の国内男子ツアーのメジャー（日本プロ／日本ゴルフツアー選手権／日本オープン／日本シリーズ）すべてで「ゴルフボール使用率No.1」になった同社。国内女子ツアーも最終戦で鈴木愛（プロV1x）が勝利し、佐久間朱莉（プロV1x）が年間女王に輝いた他、公式使用調査が行われた全試合でボール使用率No.1だった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
タイトリスト、「日本シリーズJTカップ」をふくむ今季の国内男子メジャー全試合でボール使用率No.1
2025年もタイトリストがPGAツアーを“完全制圧” ボール使用率は驚異の73％、ドライバー・アイアンNo.1も長期継続
タイトリスト、「日本オープン」をふくむ今季の国内男子ツアー全試合でボール使用率No.1
タイトリスト、「日本女子オープン」をふくむ今季の国内女子ツアー全試合でボール使用率No.1に
タイトリスト、「日本アマ」「日本ジュニア」の男子の部で複数部門の使用率1位！最も人気の1Wは何？
【画像】世界最強！スコッティ・シェフラーが契約外で使うのがこのボール
アクシネットジャパンインクから、国内男子メジャーの使用率速報が届いた。「タイトリストは、国内男子メジャー『ゴルフ日本シリーズJTカップ』でゴルフボール使用率No.1を獲得。支持の高さは通常大会と変わらず、最も多くのプレーヤーが勝つために『プロV1・プロV1x』のトータルパフォーマンスを信頼しています」と、同社。 ダレルサーベイ調べの30人中20人が「タイトリスト」のゴルフボールで、使用率は【66.7％】、2位メーカーが5人で16.7％だった。また、選手のモデル内訳は『プロV1x』が13人で、『プロV1』が7人だった。 これで今季の国内男子ツアーのメジャー（日本プロ／日本ゴルフツアー選手権／日本オープン／日本シリーズ）すべてで「ゴルフボール使用率No.1」になった同社。国内女子ツアーも最終戦で鈴木愛（プロV1x）が勝利し、佐久間朱莉（プロV1x）が年間女王に輝いた他、公式使用調査が行われた全試合でボール使用率No.1だった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
タイトリスト、「日本シリーズJTカップ」をふくむ今季の国内男子メジャー全試合でボール使用率No.1
2025年もタイトリストがPGAツアーを“完全制圧” ボール使用率は驚異の73％、ドライバー・アイアンNo.1も長期継続
タイトリスト、「日本オープン」をふくむ今季の国内男子ツアー全試合でボール使用率No.1
タイトリスト、「日本女子オープン」をふくむ今季の国内女子ツアー全試合でボール使用率No.1に
タイトリスト、「日本アマ」「日本ジュニア」の男子の部で複数部門の使用率1位！最も人気の1Wは何？