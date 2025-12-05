オフは「二度寝」したい堀奈津佳とオフも「ランニング」の工藤遥加 対照的でも仲良しな同期コンビが仲良くランチ
堀奈津佳が自身のインスタグラムを更新。1992年生まれの同級生で、2011年のプロテストに合格した同期でもある工藤遥加と「だいぶ前に一緒にでかけたランチ」で撮影した2ショットを投稿した。
【写真】堀奈津佳と「超イケメン」の2ショット
そして「今年、初優勝をあげたはるやん」「努力が実った瞬間」「自分の事のように嬉しかった」と、今シーズン序盤の「アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI」で、プロ入り15年目にして悲願の初優勝を飾った工藤を祝福した。続けて「あっという間に2025シーズンも終わり 『お疲れ様』と言いたいところだけど」と戦い抜いた一年間を労おうとしたのだが、「わたし、知ってるよ」「あなた、もうすでにラン始めてたでしょ」「おそろしい」と、工藤は休むことなく練習に励んでいることを明かした。「こっちはオフくらいなんとか二度寝してやろうと、布団にくるまっているというのに」と完全なオフモードに入っている自分と比べながらも、「またいつか一緒にトレーニングしてね」とお願いしていた。この投稿に工藤は「今日もランニングとトレーニングしたよおおおお笑 なつかありがとう大好き！」とコメント。これには堀も「ひぇええええ わたしもがんばる」と驚いた様子。また上田桃子が「なっちゃん…美しさが増してる…」とコメントすると、堀は「ほんとですか。めちゃめちゃ嬉しいです!!!!!! 毎日頑張ってます。笑」と嬉しそうに返答。はたして堀がシーズンオフに「頑張る」のはトレーニングなのか、美容なのか？
<ゴルフ情報ALBA.Net>
