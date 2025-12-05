＜中間速報＞奥山純菜が首位キープ 政田夢乃、六車日那乃ら上位【JLPGAファイナルQT】
＜JLPGAファイナルQT 最終日◇5日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 東コース（茨城県）◇6418ヤード・パー72＞来季出場権をかけた戦いの最終ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、23歳の奥山純菜がトータル14アンダー・単独首位をキープしている。
【写真】政田夢乃のドレス姿が天使すぎる
1打差2位に政田夢乃。3打差3位タイに福山恵梨と今年のプロテストを突破した倉林紅、5打差5位タイには高橋しずく、加藤麗奈が続いている。ルーキーの六車日那乃はトータル8アンダー・7位タイ。横峯さくら、植竹希望、来季ルーキーの伊藤愛華、藤本愛菜、ジ・ユアイ（中国）らはトータル6アンダー・13位タイにつけている。川崎春花はトータル5アンダー・20位タイ。金田久美子、尾関彩美悠らはトータル4アンダー・25位タイで後半を回っている。ファイナルQTで上位に入った選手が来季の前半戦出場権を獲得する。ボーダーは35位前後と見られている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 女子ファイナルQTのリーダーボード
川崎春花さんがドレスアップしました【写真】
金田久美子が亡くなった父を想い涙「自分を保つことで精一杯」
合格おめでとう！ 98期生22人のプロフィール一覧
渋野ら参戦！ 米女子Qシリーズの出場選手一覧
【写真】政田夢乃のドレス姿が天使すぎる
1打差2位に政田夢乃。3打差3位タイに福山恵梨と今年のプロテストを突破した倉林紅、5打差5位タイには高橋しずく、加藤麗奈が続いている。ルーキーの六車日那乃はトータル8アンダー・7位タイ。横峯さくら、植竹希望、来季ルーキーの伊藤愛華、藤本愛菜、ジ・ユアイ（中国）らはトータル6アンダー・13位タイにつけている。川崎春花はトータル5アンダー・20位タイ。金田久美子、尾関彩美悠らはトータル4アンダー・25位タイで後半を回っている。ファイナルQTで上位に入った選手が来季の前半戦出場権を獲得する。ボーダーは35位前後と見られている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 女子ファイナルQTのリーダーボード
川崎春花さんがドレスアップしました【写真】
金田久美子が亡くなった父を想い涙「自分を保つことで精一杯」
合格おめでとう！ 98期生22人のプロフィール一覧
渋野ら参戦！ 米女子Qシリーズの出場選手一覧