小澤征悦、明石家さんまの初対面「一発ギャグを教えてください」大暴走の事態へ
俳優の小澤征悦があす6日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（毎週土曜 後3：00〜 ※関西ローカル）に出演し、MCの明石家さんまと初共演を果たす。
【場面カット】変身？ポーズを決める小澤征悦
番組放送35周年を記念して復活した、一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。観覧者が、自分が似ていると思う有名人の名前を書く回転式の“お名前ボード”も当時のスタイルそのままに復活する。さんまがボードから気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露したのち、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
今回のゲストである小澤は意外にも、さんまとは初共演。今回の出演に「勝負をかけようと思って」と熱意をアピールする。さんまと明石家メンバーの掛けあいからギャグを習得（!?）小澤が、村上ショージのギャグ「ドゥーン」を真似て、「ドゥン！ドゥン！ドゥン！」を披露すると、さんまは「リズムがいい」と大笑い。バラエティー番組にはほとんど出演しないという小澤のお茶目すぎる素顔が明らかになる。
ほかにも、小澤がショージに「一発ギャグを教えてください」と懇願。ボケたがりの小澤が俳優界一のギャガーに！？ ノリノリの小澤が大暴走する事態に発展する。
【出演】
明石家さんま
間寛平
村上ショージ
松尾伴内
次長課長（河本準一、井上聡）
アキナ（秋山賢太、山名文和）
＜ゲスト＞
小澤征悦
＜アシスタント＞
山崎香佳MBSアナウンサー
【場面カット】変身？ポーズを決める小澤征悦
番組放送35周年を記念して復活した、一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。観覧者が、自分が似ていると思う有名人の名前を書く回転式の“お名前ボード”も当時のスタイルそのままに復活する。さんまがボードから気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露したのち、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
ほかにも、小澤がショージに「一発ギャグを教えてください」と懇願。ボケたがりの小澤が俳優界一のギャガーに！？ ノリノリの小澤が大暴走する事態に発展する。
【出演】
明石家さんま
間寛平
村上ショージ
松尾伴内
次長課長（河本準一、井上聡）
アキナ（秋山賢太、山名文和）
＜ゲスト＞
小澤征悦
＜アシスタント＞
山崎香佳MBSアナウンサー