トミカ、トヨタ新型『GR GT』『GR GT3』商品化へ 名車復活の新シリーズも…ファン感謝祭で新情報が続々
ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の55周年を記念した初のファン感謝祭「TOMICA OWNERS MEETING（トミカ オーナーズ ミーティング」（5日〜7日）が東京・秋葉原のAKIBA_SQUAREで開催され、「トミカ」に関する新情報が多数発表された。
【写真】トミカ版『GR GT』『GR GT3』サンプル＆「トミカREBORN」の中身は…？
来年以降の展開としてまず紹介されたのが、2026年夏に始動するトミカ初の公式オンラインファンコミュニティ「トミカオーナーズクラブ」だ。専用サイト上で開発者インタビューや開発秘話、新商品情報をいち早く公開し、コメント投稿や写真投稿によるファン同士の交流も可能に。ポイントをためることで限定アイテムも入手できるなど、ファン参加型の新たな仕組みとなる。
続いて発表されたのは2つの新シリーズだ。1つ目は、「トミカ」55年の歴史を彩った名車を最新技術でよみがえらせる新シリーズ『トミカREBORN』。第1弾として「マツダファミリア1500XG」が2026年1月17日に登場し、続く第2弾として 「日産 スカイライン GT-R(R34）」が2026年3月下旬に発売されることが明らかになった。同商品は“スカイラインGT-Rの最終形”が27年ぶりにトミカとして復活するもので、サスペンションや左右ドア開閉のアクションを搭載しているという。タカラトミー・グローバルトミカ事業室の流石正さんによると、『トミカREBORN』は「ファンの高いニーズに応えて誕生したシリーズ」という。
もう1つは、カスタムをテーマにした新シリーズ『tomica custom works（トミカ カスタム ワークス）」 だ。来年夏に「日産シルビア」「ホンダNSX」が登場予定で、特に「ホンダNSX」は“秘密のギミック”が搭載されることが明かされた。
また、イベント当日にはTOYOTA GAZOO Racing の新型車 「GR GT」「GR GT3」が発表されたが、これらの車両が「トミカ」でも登場するという。会場には試作品のサンプルが展示され、発売前の姿をひと目見ようと来場者が足を止めていた。発売時期など詳細は後日発表される。
1970年の発売以来、累計販売台数10億台（2024年12月時点）を超え、国内外で1万種以上を送り出してきた「トミカ」。55周年を記念した今回のイベントでは、5000台のミニカーを並べる「トミカウォール」や、歴代モデルを辿る「55thヒストリー」、会場限定商品の販売など、トミカファンを魅了する特別展示や体験型コンテンツが数多く用意されている。
開催期間は5日（金）〜7日（日）の10時〜19時（最終日のみ16時30分まで）。日時指定枠は事前に満枠となったが、5日・6日の16時以降には予約不要で入場できる。
