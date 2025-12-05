俳優の山本耕史（49）が5日、千葉県・幕張メッセで日米のポップカルチャーイベント「東京コミコン」（5〜7日）のオープニングセレモニーに参加した。「僕自身も楽しみ。子供の頃の自分を思い出したりして、エキサイティングしている」と興奮気味に語った。

アンバサダーを担当し、マッツ・ミケルセン（60）、浅野忠信（52）ら海外セレブたちをもてなした。ゲスト達と鏡開きも行った。「皆さんの熱狂がイベントをすでに盛り上げている。盛り上がりに身を委ねていきたい。いただいた機会を十分楽しみたい」と語った。

カルチャー文化の祭典。「僕も鍛えているので、キャプテン・アメリカのようなマーベルキャラクターを演じてみたい」と憧れも口にした。ただ、最近はスタイリストからトレーニングを制限するように言われている。

「それ以上大きくしてくれるな、と言われている。なるべく大きくするトレーニングはしないようにしている。でも、どんどん重たい物が上がると楽しくなってしまい、やってしまう。自分の中での戦い、シビルウォーです」と現状を明かした。

オープニングセレモニーのMCは中丸雄一（42）が担当した。