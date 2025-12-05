¡Ú¥¹¥Æ¥¤¥äー¥º£Ó¡ÛÇÈÍð·¹¸þÁý¤¹¥ìー¥¹¡ª ²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ¤«¤é¸«¤ë¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö
²áµî10Ç¯¤Î·¹¸þ
¿Íµ¤¤ÈÇÛÅö
①¿Íµ¤¤Ï¡Î£´¡¦£±¡¦£±¡¦£´¡Ï¡£°ì¸«°¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢20Ç¯°Ê¹ß¤ÏÏ¢ÂÐ¥¼¥í¤ÇÊ£¾¡Î¨60¡ó¤Ï±ÆÝ¤ß¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¿ô»ú¡£
②¿Íµ¤¡Î£±¡¦£³¡¦£±¡¦£µ¡Ï¡¢③¿Íµ¤¡Î£±¡¦£±¡¦£²¡¦£¶¡Ï¡¢④¿Íµ¤¡Î£°¡¦£±¡¦£³¡¦£¶¡Ï¤â·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¿®ÍêÅÙ¤ÏÄã¤á¡£
ÇÏÏ¢Ê¿¶ÑÇÛÅö¤Ï4615±ß¡£24Ç¯¤Ë¤Ï£²·å¿Íµ¤¤¬Íí¤ó¤ÇËüÇÏ·ô·èÃå¤Ê¤É¡¢ÇÏÏ¢£³·åÇÛÅö¤¬Â³¤¤¤¿16～18Ç¯Åö»þ¤È¤ÏÍÍÁê¤¬°ìÊÑ¤·¤ÆÇÈÍð·¹¸þ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×
¹¥Áö¿ô¥È¥Ã¥×¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¶¦ÏÂ¹ñÇÕÁÈ¤Ç¡Î£³¡¦£²¡¦£³¡¦28¡Ï¡£µþÅÔÂç¾ÞÅµÁÈ¤¬¡Î£²¡¦£³¡¦£²¡¦£¹¡Ï¤ÇÂ³¤¯¤¬¡¢23¡¢24Ç¯Ï¢¾¡¤È¡¢Àª¤¤¤ÏÃÇÁ³¤³¤Á¤é¤¬¾å²ó¤ë¡£
Â¾¤Ë¥¿¥¤¥é¥ó¥É£Ã¡ÊµìÃ°Äº£Ó¡ËÁÈ¡Î£²¡¦£±¡¦£°¡¦10¡Ï¤È£³¾¡¥¯¥é¥¹ÁÈ¡Î£²¡¦£³¡¦£±¡¦20¡Ï¤«¤éÊ£¿ô¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ç¤Ï22Ç¯¤ËÅ·¹Ä¾Þ¡¦½ÕÁÈ¤¬Í¥¾¡¡£
£Ê£Ò£ÁÊ¿ÃÏºÇÄ¹µ÷Î¥½Å¾Þ¤È¤¢¤Ã¤Æ½Å»ë¤¹¤Ù¤¤Ï³Ê¤è¤êµ÷Î¥Å¬À¡£
¥¹¥Æ¥¤¥äー¥º£Ó¡¡²áµî10Ç¯¤Î¥Çー¥¿
