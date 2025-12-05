歴史を彩った豪華絢爛なジュエリー プリンセスたちはどんな宝石を愛したのか？【宝石・ジュエリー図鑑】

麦の穂のティアラ

18世紀ごろに活躍した英雄ナポレオンの妻であるジョセフィーヌが好んでいたモチーフが、麦の穂です。なかでも、風にそよいでいる麦の穂をかたどったティアラは特に有名です。麦の穂は、繁栄と豊穣を象徴するといわれています。

※本書では、大きなくくりとして、皇后もふくめてプリンセスとしています。