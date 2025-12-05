歴史を彩った豪華絢爛なジュエリー プリンセスたちはどんな宝石を愛したのか？【宝石・ジュエリー図鑑】
歴史に残る宝石 プリンセスたちのジュエリー
宝石は原石として掘り出された後、磨かれてカットされます。磨かれた石を「ルース」とよびます。ルースに金具をつけるなどするとジュエリーになるのです。ジュエリーは古代から人々の心をときめかせてきました。王さまも女王さまもプリンセスもそれは同じです。
ジョセフィーヌ（フランス皇后 ナポレオン・ボナパルトの妻）
麦の穂のティアラ
18世紀ごろに活躍した英雄ナポレオンの妻であるジョセフィーヌが好んでいたモチーフが、麦の穂です。なかでも、風にそよいでいる麦の穂をかたどったティアラは特に有名です。麦の穂は、繁栄と豊穣を象徴するといわれています。
※本書では、大きなくくりとして、皇后もふくめてプリンセスとしています。
マリー・アントワネット（フランス王妃 ルイ16世の妃）
カメオのブレスレット
18世紀のフランスで、ファッションリーダーとして影響をあたえていたマリー・アントワネット。アントワネットにまつわるジュエリーで、歴史に残っているものも多数あります。
なかでも、宝石職人メレリオのジュエリーは7つのカメオとルビーでできたブレスレット。とても華やかで美しいジュエリーです。ちなみにメレリオは、「メレリオ・ディ・メレー」というジュエリーのお店を立ち上げ、いまでも伝統のあるブランドとして続いています。
【出典】『宝石・ジュエリー図鑑』監修：BIZOUX(ビズー)／科学監修：小田島庸浩