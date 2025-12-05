歴史を彩った豪華絢爛なジュエリー プリンセスたちはどんな宝石を愛したのか？【宝石・ジュエリー図鑑】

歴史に残る宝石　プリンセスたちのジュエリー

宝石は原石として掘り出された後、磨かれてカットされます。磨かれた石を「ルース」とよびます。ルースに金具をつけるなどするとジュエリーになるのです。ジュエリーは古代から人々の心をときめかせてきました。王さまも女王さまもプリンセスもそれは同じです。

ジョセフィーヌ（フランス皇后 ナポレオン・ボナパルトの妻）

麦の穂のティアラ

18世紀ごろに活躍した英雄ナポレオンの妻であるジョセフィーヌが好んでいたモチーフが、麦の穂です。なかでも、風にそよいでいる麦の穂をかたどったティアラは特に有名です。麦の穂は、繁栄と豊穣を象徴するといわれています。

※本書では、大きなくくりとして、皇后もふくめてプリンセスとしています。

マリー・アントワネット（フランス王妃 ルイ16世の妃）

カメオのブレスレット

18世紀のフランスで、ファッションリーダーとして影響をあたえていたマリー・アントワネット。アントワネットにまつわるジュエリーで、歴史に残っているものも多数あります。

なかでも、宝石職人メレリオのジュエリーは7つのカメオとルビーでできたブレスレット。とても華やかで美しいジュエリーです。ちなみにメレリオは、「メレリオ・ディ・メレー」というジュエリーのお店を立ち上げ、いまでも伝統のあるブランドとして続いています。

