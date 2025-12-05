楽天を戦力外となり、中日に入団することが決まった阿部寿樹内野手が５日、ナゴヤ球場に隣接する室内練習場で入団会見を行った。２２年まで中日に在籍し、「マスター」の愛称で親しまれていた阿部は、４年ぶりの古巣復帰に、「本当に光栄。（現役を続けるか）悩んだけど、できればやりたいと思っていた。（オファーを受けて）うれしかったし、すぐに『お願いします』と言わせていただいた。最善を尽くして頑張りたい」と決意を新たにした。

阿部は、ホンダから１５年のドラフト５位で入団。広角に打ち分ける技術と、通算５１本塁打のパンチ力に加え、内外野を守れるユーティリティーさを兼ね備える。２０年には自己最多の１３本塁打で、８年ぶりのＡクラス入りに貢献したものの、２２年オフに涌井とのトレードで楽天に移籍。１０年目の今季は、開幕を１軍で迎えたが、６月８日の巨人戦（東京Ｄ）を最後に１軍出場はなく、４３試合で打率２割１分９厘、３本塁打にとどまっていた。

チームは今季４位に浮上し、３年連続最下位を脱出した。１１年目を迎える来季へ、「結果がある世界なので、最善を尽くして、やれることをやって、終わる時は終わりたい」と覚悟をにじませた阿部。トレードマークのひげは健在。来季、６年ぶりのＡクラスを狙うドラゴンズに、頼もしいベテランが帰ってくる。