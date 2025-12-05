J3¹ß³Ê¤Î·§ËÜ¡¢¿·´ÆÆÄ¤ÏÊÒÌîºäÃÎ¹¨»á¤Ë·èÄê¡Ö¤è¤êÇ´¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¡×
¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ï5Æü¡¢ÊÒÌîºäÃÎ¹¨»á¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤ò9¾¡10Ê¬19ÇÔ¡¦¾¡¤ÁÅÀ¡Ö37¡×¤Î18°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢J3¥ê¡¼¥°¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·§ËÜ¡£6¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿ÂçÌÚÉðÁ°´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤¬·èÄê¤·¡¢¿·»Ø´ø´±¤Î¤â¤È¤ÇJ2¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÊÒÌîºä»á¤Ï1971Ç¯4·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß54ºÐ¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤äÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢°úÂà¸å¤Ï¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ëÂçÊ¬¤äGÂçºå¤Î»Ø´ø´±¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£2ÅÙ¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÎ¨¤¤¤¿ÂçÊ¬¤Ç¤ÏJ3¥ê¡¼¥°¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤òJ1¥ê¡¼¥°¤ËÆ³¤¡¢2021Ç¯¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£º£Ç¯8·î¤ËÂçÊ¬¤Î´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÒÌîºä»á¤Ï·§ËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿ÊÒÌîºäÃÎ¹¨¤Ç¤¹¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¾ðÇ®¤ËËþ¤Á¤¿¥¯¥é¥Ö¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑÍ¤êÆñ¤¯¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢¾ï¤Ë¹¶·âÅª¤Ç¹¶¼é¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤½¤ÎÅ¯³Ø¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤È¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤è¤êÇ´¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤ò°¦¤¹¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤¤¡¢¾¡Íø¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¡¦¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
