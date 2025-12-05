田中碧、現地メディアによるPL第14節のベストイレブンに！ 「プレミアで10年プレーしてきたかのようだ」
現役時代にワトフォードなどで活躍し、現在はイギリスメディア『BBC』で解説者を務めるトロイ・ディーニー氏が4日、リーズに所属する日本代表MF田中碧をプレミアリーグ第14節のベストイレブンに選出した。
リーズの田中は3日、プレミアリーグ第14節のチェルシー戦で先発出場し、決勝点となるゴールを記録し、3−1でのリーズの勝利に大きく貢献。なお、これが自身初となるプレミアリーグでの得点となった。
ディーニー氏はプレミアリーグ第14節のベストイレブンを選出。フルアム戦でプレミアリーグ史上最速で通算100得点を達成したアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）、ブレントフォード戦で先制点となる得点を挙げたミケル・メリーノらと共に、田中が第14節のベストイレブンに名を連ねた。
またディーニー氏は、田中を第14節のベストイレブンに選出した理由を次のように説明した。
「今季はこれまで3回、デクラン・ライス（アーセナル）やモイセス・カイセド（チェルシー）が素晴らしかったために、あと少しのところで選外になったことがあった。だが、今回は彼がゴールを決め、そしてリーズの勝利したことで、彼が持つハイレベルなエナジー、プレス、実践を通して培われてきた賢さを誰もが目にした。彼はまるでプレミアリーグで10年間プレーしてきたかのようだ。例えば、どのタイミングでファウルをするか、どういう場面でエネルギーを発揮して相手をかわすか、そういう微妙な細かい部分を心得ている」
なお、プレミアリーグ第14節のベストイレブンには田中、ハーランド、メリーノのほか、GKディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）、クリスティアン・ロメロ（トッテナム・ホットスパー）、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（ブライトン）、ジャカ・ビヨル（リーズ）、ルイス・ホール（ニューカッスル）、ダニエル・ムニョス（クリスタル・パレス）、フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）、オリー・ワトキンズ（アストン・ヴィラ）、そして監督にリーズのダニエル・ファルケ監督が選ばれた。
