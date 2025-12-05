永瀬廉（King & Prince）と大倉忠義（SUPER EIGHT）が、先輩後輩トーク。大倉の愛あるひと言に、永瀬が感無量
永瀬廉（King & Prince）がメインMCを務める音楽トークバラエティ『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』（テレビ東京）。12月4日放送の同番組に、ゲストとしてSUPER EIGHT大倉忠義が出演。関西Jr.時代からの着き合いのふたりならではの絆を感じさせるトークを繰り広げた。
■永瀬が20歳を迎えた際、いちばん最初にお酒を飲んだ相手が大倉
関西Jr.時代から永瀬を気にかけていたという大倉。永瀬が20歳を迎えた際、メンバーや家族よりも先に、いちばん最初にお酒を飲んだ相手が大倉だったことが明かされた。銀座の高級焼肉店に連れて行ってもらった永瀬が「何を飲んだらいいですか？」と尋ねると、大倉は迷わず「芋ソーダ（芋焼酎のソーダ割り）」を推奨。「King & Princeはカシスオレンジとかから行ったほうが良かったかもな」とツッコむも「自分が飲んでたからおすすめした」と大倉。永瀬も「大倉くんのおかげで今でも芋ソーダを飲む」というエピソードを披露した。
■永瀬が大倉に感謝するも、食い違いが…
永瀬が「大倉くんには服やアクセサリーをたくさんもらった」と感謝を述べると、大倉は即座に「あげたんちゃう、お前が取っていくねん！」とツッコミ。 永瀬によると、大倉が身につけているアクセサリーを「かわいい」と褒め、「これ僕にください」とねだるのだそう。「正常な判断ができるときは、くれない」ということがわかっているため、大倉が酔っ払ったタイミングを見計らって持ち帰るという、永瀬の“確信犯”的な手口が暴露された。
■「永瀬をよろしくお願いします」
番組の最後、大倉が事前アンケートの「番組への要望」欄に記したひと言が明らかに。そこに書かれていたのは「永瀬をよろしくお願いします」というシンプルかつ愛に溢れたメッセージ。 これを聞いた永瀬は、小声で「マジすか」。永瀬は大倉に対し「僕のことを、なんだかんだ気にかけてくれているというのがわかって、うれしかった」と感動しきり。「この番組を受けてよかった」との発言も飛び出した。
■大倉忠義の「人生の推しソング」
1. 体を動かす時に聴きたい曲：
ONE OK ROCK「Make It Out Alive」
2. オフのときに癒してくれる曲：
サム・スミス「Stay With Me」
3. 永瀬廉にいちばん聴いてほしい曲：
サザンオールスターズ「SEA SIDE WOMAN BLUES」
(C)テレビ東京
■番組情報
テレビ東京『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』
毎週木曜 26:05～
※TVerなどで見逃し配信
メインMC：永瀬廉（King & Prince）
サブMC：ほしのディスコ（パーパー）、コカドケンタロウ（ロッチ）
■関連リンク
TVerにて見逃し配信中
https://tver.jp/episodes/eplf36j4s5
『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』番組公式SNS
X
https://x.com/tx_m_capsule
Instagram
https://www.instagram.com/tx_m_capsule/
TikTok
『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』番組サイト
https://www.tv-tokyo.co.jp/musiccapsule/