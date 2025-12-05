14時の日経平均は679円安の5万349円、アドテストが128.35円押し下げ 14時の日経平均は679円安の5万349円、アドテストが128.35円押し下げ

5日14時現在の日経平均株価は前日比679.32円（-1.33％）安の5万349.10円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は337、値下がりは1214、変わらずは54と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は128.35円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が118.73円、東エレク <8035>が93.26円、リクルート <6098>が26.97円、トレンド <4704>が25.04円と続いている。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を108.30円押し上げている。次いでイビデン <4062>が30.58円、フジクラ <5803>が9.86円、レーザーテク <6920>が4.28円、ディスコ <6146>が3.01円と続く。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇は非鉄金属、銀行、石油・石炭の3業種にとどまっている。値下がり1位はゴム製品で、以下、その他製品、輸送用機器、証券・商品、サービス、繊維と並ぶ。



※14時0分10秒時点



