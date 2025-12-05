Ãæ´ÝÍº°ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥¤¥É¤ËÃÅ¾å¤Ç£²¥·¥ç¥Ã¥È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡¡¤Ä¤é¤ì¤ÆÂà¾ì¤·¤«¤±¤ë
¡¡¸µKAT-TUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¤¬5Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥¢¥á¥³¥ß¡¢±Ç²è¡¢¥Ý¥Ã¥×¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îº×Åµ¡ØÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2025¡Ù¡ÊÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ®½Å¤¹¤®¤ë¡ª2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£¤ëÃæ´ÝÍº°ì¡õ¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥¤¥É
¡¡Ãæ´Ý¤ÏMC¤òÌ³¤á¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î»³ËÜ¹Ì»Ë¤È¤È¤â¤Ë¶½Ê³¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½¸·ë¤·¤¿¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¿Ê¹Ô¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¡¢¥»¥ì¥Ö¤¿¤Á¤¬¤Ï¤±¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥¤¥É¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¶¸¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê±þ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÆÅÙ¹ßÃÅ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ãæ´Ý¤¬¤¹¤«¤µ¤º±Ñ¸ì¤Ç°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£µÒÀÊ¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¡£¥í¥¤¥É¤âÃæ´Ý¤Î¹ø¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¡¢²÷¤¯±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ´Ý¤Ï¡¢ºÆÅÙ¥í¥¤¥É¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤éÂà¾ì¤¹¤ë¸å¤òÄÉ¤¤¡¢°ì½ï¤ËÂà¾ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥¤¥¸¥ã¡¦¥¦¥Ã¥É¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥¤¥É¡¢¥ê¡¼¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¢¥È¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡¢¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¡¦¥¦¥§¥ë¥º¡¢¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥í¡¼¥¬¥ó¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¥µ¥ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡¦¥ê¥Ã¥Á¡¢¥¤¥ô¥¡¥Ê¡¦¥ê¥ó¥Á¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ê¡¼¥À¥¹¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥é¥Ê¥ê¡¼¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯¥¨¥¤¥É¡¢¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¡¢¥Ô¥ë¥¦¡¦¥¢¥¹¥Ù¥Ã¥¯¡¢ÀõÌîÃé¿®¡¢¥¸¥à¡¦¥ê¡¼¡¢C.B.¥»¥Ö¥ë¥¹¥¡¼¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ß¥é¡¼¤éÍèÆü¥»¥ì¥Ö¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢PRÂç»È¤Î°Ë¿¥¤â¤¨¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢³«Ëë¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡7Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤ÇÂè9²óÌÜ¤ÎÅìµþ³«ºÅ¡£º£Ç¯¤Ï²áµîºÇÂ¿¤ÎÍèÆü¥»¥ì¥Ö23¿Í¤¬»²²Ã¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¡¢»£±Æ²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤ò¹Ô¤¦¡£
