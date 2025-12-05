緊迫感溢れる試合会場の空気が一瞬で和んだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、12月4日の第2試合で、KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）がアガった直後、点棒のやり取りで選手間に笑いが起こり、ファンの心も和ませた。

【映像】急に訪れたファンほっこりの“わちゃわちゃシーン”

珍しいシーンが見られたのは、東3局2本場。14巡目に渋川が四・七万待ちでテンパイしていたところ、カン6筒待ちでリーチしていたTEAM雷電・萩原聖人（連盟）が四万をツモ切り。これに渋川からロンの声がかかった。タンヤオ・赤の2000点（＋600点、供託2000点）で、萩原はすぐに点棒をスッと手渡した。

ところが珍場面がここから生まれた。渋川が釣りの点棒を返そうとしたところ、それが合っているか不安になったようで、萩原も「わかんない。間違っていたらごめん」と微笑みながらポツリ。また渋川も「確証がない…失礼しました」と笑い返した。

結果的には、点棒授受に謝りはなく試合は続行。ただファンからは、急に訪れたほっこりシーンに対して「どうした？」「談笑中」「めっちゃ和んだ」「仲良しかよ」「和気あいあいな感じでよし」といった反響が寄せられていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

