◇NBA レイカーズ123ー120ラプターズ（2025年12月4日 スコシアバンク・アリーナ）

レイカーズの八村塁（27）が4日（日本時間5日）の敵地ラプターズ戦で先発出場。劇的勝利に導くブザービーター3Pシュートを決めるなど12得点をマークした。敵地3連戦で白星発進を決めた。

「間違いなく自分に来ると分かっていた」

試合後会見で八村は、安どの表情を見せていた。

最終Qに劇的なドラマが待っていた。120ー120の残り数秒に左コーナーでレブロン・ジェームズからのパスを受けて放った3Pシュートを決めきった。ブザービーター3Pシュートでチームを勝利に導いた。試合後は喜びを爆発させて、チームメートたちに祝福された。

最後のタイムアウトの時点でレブロンから「最後のシュートのために準備していろ！」と言われていたという。「最後はオースティン・リーブスにダブルチームを仕掛けてくることは見えていた。だから間違いなく自分に来ると分かっていた。だから気持ちを整えて、準備することができた」と劇的勝利を振り返った。

レブロンは2007年1月5日のバックス戦から続いていた連続2桁得点記録もかかっていた。しかし前半終了時点で4得点。後半も4得点しか奪えていなかった。

自身の記録のためには得点を狙いにいくこともできたが、劇的勝利の裏でレブロンは「俺がカバーする、連れて行くから」と仲間のために動くことを誓っていた。

その言葉通り、トップでボールを持ったレブロンはドライブもシュートも狙えたが、八村へのパスを選択した。結果的にレブロンの連続2桁得点記録は1297試合で途絶えた。

八村は「彼は正しい判断をしただけ。彼はキャリアを通じてずっとそうしてきたんだ。無理に何かをせず、ゲームが自然と彼に向かってくるのを待っていただけだと思う」と説明した。

そしてレブロンと八村は23年の夏から一緒にトレーニングをする“師弟関係”に。コート内外のレブロンの姿を見て、八村のキャリアにとっても大きな影響を与えていた。「すべての経験からくるもの。こうした大きな試合やプレーオフの大切な瞬間。私たちは彼と共に多くのプレーオフを戦ってきた。練習もそうだし、試合以外の場でも、一緒に過ごす時間が大切だった。彼が私を信頼しているのがわかる」と信頼関係が生んだ劇的勝利だった。

さらに「オースティンなども長い間、一緒にプレーしてきた。だから自分たちはすごく良いケミストリーがあると思う。そこに新メンバーも加わってきた。自分たちはいつもチーム一丸となって、お互いのためにプレーし続けなければならない」とチームメートたちにも感謝した。