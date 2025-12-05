ミラノ・コルティナ冬季五輪は来年２月６日の開幕まで約２か月。

今年３月の世界選手権で日本勢がメダルを量産したスノーボードは、イタリアの地でも活躍が期待される。ハーフパイプとビッグエア、スロープスタイルの男子のエースが読売新聞のインタビューに応じ、間近に迫った大舞台に向けた思いを語った。（小沢理貴）

北京では「五輪を特別視しすぎた」

男子ハーフパイプでワールドカップ（Ｗ杯）種目別総合３連覇を達成した平野流佳（るか）（２３）（ＩＮＰＥＸ）は、「過去一番の滑りを出せば、絶対に結果は出る」と語る。

１９歳で出場した２０２２年北京五輪。予選を３位で通過したが、決勝は３本全て転倒して１２位に沈んだ。後がない３本目も「絶対立てへん。無理やろ」と思いながら滑り出し、成功のイメージが湧かないほどの精神状態だったという。「経験したことがない気持ちだった。五輪を特別視しすぎた」と当時を振り返る。

北京五輪後、地道な基礎練習などでエアの高さを出したり技の完成度を高めたりして、Ｗ杯は２２〜２３年シーズンから３季連続で種目別総合のタイトルを手にした。今ではどんな大一番でも大崩れしない安定感を得た手応えがある。

雪辱の舞台となるミラノ・コルティナ五輪。ただ、「みんな技の『打ち方』が違う」とライバルたちの力を実感しており、安定感だけで五輪に勝てるとはまったく思っていない。オフの欧州合宿では、大技の「トリプルコーク１４４０」（縦３回転、横４回転）をスタンスを変えて２連続で跳ぶ構成にも成功。さらに、通常と逆のスタンスで背中側に回る高難度の「スイッチバックダブルコーク１４４０」（縦２回転、横４回転）も習得中で、五輪では「大技のコンボ（連続技）が必要」と断言する。

最大で男女各４人の五輪日本代表の選考対象となる今季のＷ杯は１０日、中国で初戦を迎える。北京五輪金メダルの平野歩夢（２７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）、２１年世界選手権王者の戸塚優斗（２４）（ヨネックス）らと戦う熾烈（しれつ）な代表争いにも、「日本一なら世界一やろ、という気持ちで競っている」と意欲十分。昨季より難度を上げた構成でＷ杯を走りきるつもりだ。

北京での悔しさを晴らしたいという思いを持ちながらも、一方で心掛けるのは泰然自若の滑り。「北京五輪に比べて勝負強さがすごく身についた。数ある大会の中の１試合という気持ちで、良い意味で気楽に臨みたい」。４年間で得た自信を磨き上げた技に込める。

長谷川「金」目指す責任

ビッグエア、スロープスタイルの長谷川帝勝（２０）（ＴＯＫＩＯインカラミ）は、初出場を狙う五輪で金メダル候補に名前が挙がる。「自分の立ち位置を自覚して金メダルを目指すのが、応援してもらっている競技者としての責任」と頼もしい。

北京五輪は左足首の骨折で代表入りがかなわなかったが、すぐ世界の第一線に躍り出た。世界選手権のビッグエアでは、２０２３年大会を１７歳で制し、今年３月の２５年大会は銀メダル。昨季のＷ杯では初の種目別優勝を遂げた。

長谷川がファンを魅了するのは、多彩な超高難度のエアだ。２３年には跳び方が異なる４種類の５回転半を世界で初めて成功した。今年１月のＸゲームズでも、通常とは逆のスタンスで６回転する「キャブ２１６０」を決めて話題をさらい、「高難度の技のメイク（成功）率は自分の強み」と胸を張る。

劣勢でも大技で一発逆転がある種目。五輪シーズンの今季は「５回転半、６回転の勝負になる」とハイレベルのエアの競い合いになると予想する。自身もオフは例年通りの欧州合宿に加え、中国の専用施設などでエアの鍛錬を重ねてきた。

「キャリアの究極の目標はビッグタイトルの総なめ」と語る通り、五輪ではビッグエア、スロープスタイルの両種目で金メダルを目指す。「ミラノ・コルティナ五輪といえば長谷川帝勝だったと思ってもらえるよう、自分の最大限のパフォーマンスを見せたい」。淡々とした口ぶりの中にも確かな覚悟がにじむ。

はせがわ・たいが ２００５年１０月２３日生まれ。愛知県岩倉市出身。昨季はビッグエアで種目別優勝を果たし、世界選手権で銀メダル。先月末に中国で開幕した今季のビッグエアＷ杯初戦は８位。名前の由来は「帝王に勝ち帝王になる」との願いから。