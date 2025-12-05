ËÌÀî·Ê»Ò¡¡¡Ö¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¡£·ì¤Îµ¤¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡×²áµî¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÍîÁª¤·¡Ö²È¤Çµã¤¤¤¿¤ê¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö»Å»ö¿Í´Ö¡×¤Ç¡Ö¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ã¼ê»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡VTR¤ÇËÌÀî¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö»Å»ö¿Í´Ö¡×¤ÇµÙ¤à¤³¤È¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬34ºÐ¤ÇÇ¥¿±¤È¥³¥í¥Ê²Ò¤â¤¢¤êµÙ¤ó¤Ç¤«¤é¤Ï¡¢Å¬ÅÙ¤ÊµÙÍÜ¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ö»Å»ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡¢µÕ¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ÎÊüÁ÷ºî²È¡¦Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò»á¤¬¡ÖÀÎ¤Ïº£»×¤¦¤È¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¿¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£
¡¡¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¹â¹»¤â¤ä¤á¤ÆÅ¾¹»¤·¤ÆÅìµþ¤Ë½Ð¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ç¡£¤â¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ä¶¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤Ç¤âÅö»þ¤Î¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´Éô¼Î¤Æ¤Æ¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤»¤¿¤¤¤·¡¢ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬À¨¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¥®¥é¥®¥é¡¢¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤ëµ¤¤¬¤â¤¦¤¢¤Õ¤ì¤Æ¡£¡ÊÌò¤ò¡Ë³Í¤ê¤Ë¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¼çÌò¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¿»þ´ü¤âÄ¹¤é¤¯¤¢¤Ã¤¿¤·¡×¤ÈËÌÀî¡£¼þ°Ï¤Î³èÌö¤Ï¡Ö¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿Í¤Î¤¬²ù¤·¤¯¤Æ¡£¿Í¤Î³èÌö¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇËÌÀî¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆºÇ½é¤Î»Å»ö¤Ï³ä¤È¤¹¤°·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¸å¡£¡Ê»¨»ï¡Ë¡ØSeventeen¡Ù¤òÂ´¶È¤·¤¿¤ê¤È¤«¡¢¡Ê¼Â¼ÌÈÇ¡Ë¡Ø¡ÊÈþ¾¯½÷Àï»Î¡Ë¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¸å¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Åö»þ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â¼õ¤±¤¿¤¬¡¢Íî¤Á¤ë¤È¡Ö¤½¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ï¤â¤¦¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£Ã¯¤«¤¬²¿¤«¤Î¾Þ¤ò³Í¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¢¤¢¡Ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¹¤é¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¾Þ¤ò³Í¤Ã¤¿ÊÌ¤Î½÷Í¥¤Ë²ñ¤¦¤È½ËÊ¡¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÆ±À¤Âå¤Î³èÌö¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Ç¤â¾Ç¤ê¤È¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¸¤ã¤¢¼«Ê¬¤Ï³Í¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤È¡£¤Ê¤ó¤«¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈËÌÀî¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£·ì¤Îµ¤¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¥×¥é¥¤¥É¤Ç¤¹¤«¤·¤Æ¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤É¡£²È¤Çµã¤¤¤¿¤ê¤è¤¯¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÍîÁª¤òÊ¹¤µã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£¡¡