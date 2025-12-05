JJ.レディックHCが八村とレブロンを称賛

米プロバスケットボール（NBA）レイカーズの八村塁が4日（日本時間5日）、敵地ラプターズ戦で大仕事を果たした。同点の最終第4クォーター（Q）、劇的なブザービーター。123-120の勝利を決めた。レブロン・ジェームズからのパスを受けたが、JJ.レディックヘッドコーチ（HC）が称賛している。

第4Qの最終盤。120-120の同点でカウントダウンが進んでいく。

残り4秒を切ってボールを手にしたレブロンは、左コーナーで待つ八村を感じていた。すぐさまパスを通すと、八村が冷静に3ポイントシュートを放つ。ボールがリングに吸い込まれると同時に、勝利を告げるブザーが鳴り響いた。

この試合でレブロンは8得点。NBA公式Xによると2007年1月6日から続けてきた2ケタ得点の連続試合が1297でストップした。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のダン・ウォイク記者が自身のXで試合後会見の動画を公開。レディックHCは最後の場面を振り返った。「ボールを持った時のAR（オースティン・リーブス）や、レブロンの判断力を信頼していた」と強調。決勝シュートについては「ルイの手からボールが離れた瞬間、入ると分かった」とし、「本当に素晴らしいビッグプレーだった。今夜のアウェー戦で、しかも選手が欠けている中で、我々の粘り強さを非常によく表しているプレーだったと思う」と称えた。

レブロンが自ら打たずにパスを選択したことについても言及。「その時点で自分が何点取っているか、よく分かっていたはずだ。キャリアの中で何度もしてきたように、彼は正しいプレーをした」と冷静な判断に賛辞を送った。「それでも以前は（自分が打たずに）チームメートが決勝点を決めたことで嘲笑されたことも覚えている。今回も、これまで何度もしてきたように、正しいプレーをしたんだ」と続けた。



