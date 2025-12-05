鈴木奈々「下着にマフラー巻いてみました」写真が話題「攻めてる」「意外な組み合わせ」
【モデルプレス＝2025/12/05】タレントの鈴木奈々が12月3日、自身のInstagramを更新。ランジェリー姿にマフラーを巻いたコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】“154cm52kg”37歳タレント「攻めてる」下着にマフラーつけた姿
鈴木は「下着にマフラー巻いてみました」と記し、メイク道具が並んだ前でスマホを片手に撮影したショットを投稿。淡いピンク色のランジェリー姿に、ふんわりとした白いマフラーを巻いており、美しい胸元やウエストがのぞいている。
この投稿に、ファンからは「二度見した」「攻めてる」「意外な組み合わせ」「メロ可愛い」「冬の下着コーデ」「セクシーさと可愛さが一緒に来る」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
