【モデルプレス＝2025/12/05】タレントの鈴木奈々が12月3日、自身のInstagramを更新。ランジェリー姿にマフラーを巻いたコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。

【写真】“154cm52kg”37歳タレント「攻めてる」下着にマフラーつけた姿

◆鈴木奈々、ランジェリーにマフラー姿披露


鈴木は「下着にマフラー巻いてみました」と記し、メイク道具が並んだ前でスマホを片手に撮影したショットを投稿。淡いピンク色のランジェリー姿に、ふんわりとした白いマフラーを巻いており、美しい胸元やウエストがのぞいている。

◆鈴木奈々の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「二度見した」「攻めてる」「意外な組み合わせ」「メロ可愛い」「冬の下着コーデ」「セクシーさと可愛さが一緒に来る」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

