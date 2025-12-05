なにわ男子・長尾謙杜「1年の一大イベント」過ごした相手告白「付き合ってる？」
【モデルプレス＝2025/12/05】なにわ男子の長尾謙杜が、5日放送のフジテレビ朝の情報番組「めざましテレビ」（毎週月曜〜金曜5時25分〜8時14分 生放送）に出演。1年の一大イベントを過ごしている相手を明かした。
【写真】なにわ長尾「付き合ってる？」クリスマス一緒に過ごした相手
長尾は同番組の12月のマンスリーエンタメプレゼンターを務めているAぇ! groupの小島健について「ある年のお正月は、こじけんと温泉行って、その次の日ユニバーサル・スタジオ・ジャパン行って。その前のクリスマスもこじけんと過ごしてみたいな」と交流を明かした。
続けて「1年の一大イベントをこじけんと過ごしているので、もうなんか付き合ってる？みたいな」と小島との親密ぶりを明かし「僕が知っている中で1番自分なりの世界観を持っているのがこじけんやなと思う」とコメント。また、なにわ男子が同番組の「なにわ男子のどっち派！？」に出演していることから「絵が上手なのでめざましファミリーの絵を描いてもらったり」と小島にまつわるエピソードを告白。他にも「脚本（を書くこと）や作詞もできる。そういうこじけんの魅力を朝から伝えてもらったら嬉しいなと思います」と小島の魅力を語っていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】なにわ長尾「付き合ってる？」クリスマス一緒に過ごした相手
◆長尾謙杜、温泉・USJ・クリスマス…小島健と過ごした年末年始を明かす
長尾は同番組の12月のマンスリーエンタメプレゼンターを務めているAぇ! groupの小島健について「ある年のお正月は、こじけんと温泉行って、その次の日ユニバーサル・スタジオ・ジャパン行って。その前のクリスマスもこじけんと過ごしてみたいな」と交流を明かした。
◆長尾謙杜、小島健と「付き合ってる？」
続けて「1年の一大イベントをこじけんと過ごしているので、もうなんか付き合ってる？みたいな」と小島との親密ぶりを明かし「僕が知っている中で1番自分なりの世界観を持っているのがこじけんやなと思う」とコメント。また、なにわ男子が同番組の「なにわ男子のどっち派！？」に出演していることから「絵が上手なのでめざましファミリーの絵を描いてもらったり」と小島にまつわるエピソードを告白。他にも「脚本（を書くこと）や作詞もできる。そういうこじけんの魅力を朝から伝えてもらったら嬉しいなと思います」と小島の魅力を語っていた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】