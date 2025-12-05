「気温10度以下」の日に！【ユニクロ】1着持ってると助かる♡「ぽかぽかアウター」

気温10度を下回る日は、とにかく “あたたかさ” が最優先。とはいえ、重いアウターだと動きにくかったり、着ぶくれしたりして冬のおしゃれが楽しめないことも。そんな日に頼りになりそうなのが、軽さと暖かさを兼ね備えた【ユニクロ】の「ぽかぽかアウター」。保温性に加え、防風性や撥水性など、実用的な機能を備えたアイテムが豊富にお目見えしています。1着持っているだけで冬のお出かけがぐっと快適になりそう！

軽快に着られてデイリー使いにぴったり

【ユニクロ】「パフテックパーカ」\7,990（税込）

公式オンラインストアによると「最新繊維テクノロジーの軽くて暖かい高機能中綿」を使い、「保温性を維持」してくれるという一着。袋二重構造で雨風が入りにくく、中綿が抜けにくいのも魅力です。撥水加工が施されているため、ちょっとした雨の日でも頼りになりそう。丸みのある裾やダイヤキルトがアクセントとなった、デイリーに着やすいデザインです。

ロング丈ながらキルト柄でスマートに着られそう

【ユニクロ】「パフテックロングコートリラックスフィット」\9,990（税込・セール品）

さきほど紹介した「パフテックパーカ」と同じ高機能中綿を使用 & 撥水加工付きのコート。ロング丈ながらダイヤキルトの比翼仕立てで、すっきりと着られそう。公式オンラインストアによると「ウエスト後ろのアジャスターとストッパーでシルエットのアレンジ」ができ、気分に合わせて印象を変えられるのが魅力です。ややゆったりめのつくりで厚手セーターにも重ねやすく、気温10度以下の日に心強いアウターとなりそう。

スタンド襟 × ショート丈でスタイリッシュに防寒

【ユニクロ】「シームレスダウンショートジャケット」\12,900（税込）

公式オンラインストアによると「防風・撥水性が進化」したアウターとのことで、寒い日でもしっかり暖かく過ごせそう。暖かさを逃しにくそうな縫い目のないボディ仕様や、撥水加工付きなところも心強いポイントです。スタンドカラーのショート丈は首まわりの保温性を確保しつつ、ほどよくモードな印象。外ポケット内側のフリース素材や止水ファスナーなど、細部まで寒さ対策が行き届いた一着です。

縫い目控えめでクリーンに着られる上品ダウン

【ユニクロ】「シームレスダウンショートコート」\17,990（税込）

機能性はさきほどの「シームレスダウンショートジャケット」と同様で、しっかり寒さ対策ができる一着。袖口はリブ仕様になっており冷気を遮るため、自転車移動の日も安心です。ひざ上丈 × ダブルファスナーのおかげで、歩きやすさと動きやすさの両方をキープ。縫い目を極力減らした設計で、ボリュームが出すぎずすっきり着られそうなのも魅力です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K