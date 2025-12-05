¥áー¥¬¥óÈÞ¤Î81ºÐÉã¤¬¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡¡¡ÖÌ¿¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¡×¤È°å»Õ¡¡¥Ø¥ó¥êー²¦»Ò¤È·ëº§¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤éÈÞ¤ÈÁÂ±ó¤Ë
¡¡¥áー¥¬¥óÈÞ¤ÎÉã¡¢¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥Þー¥¯¥ë¡Ê81¡Ë¤µ¤ó¤¬¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸µ»£±Æ´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¥Èー¥Þ¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢°å»Õ¤«¤é¡ÖÌ¿¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥áー¥¬¥óÈÞ¡¢¥¢ー¥Áー²¦»Ò¤È¥ê¥ê¥Ù¥Ã¥È²¦½÷¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¡¡Â©»Ò¤Î¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Ï¡¢±Ñ»æ¥Ç¥¤¥êー¡¦¥áー¥ë¤ËÂÐ¤·¡Ö¶á¤¯¤ÎÉÂ±¡¤Ç¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢Ì¿¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µßµÞ¼Ö¤Ç¥µ¥¤¥ì¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é»ÔÃæ¿´Éô¤ÎÂçÉÂ±¡¤Ø°ÜÁ÷¤µ¤ì¡¢Éã¤Ï¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ËÉã¤Î¤³¤È¤ò¿´¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¼¤Î¥µ¥Þ¥ó¥µ¤µ¤ó¤â¡ÖÉã¤Ï¶¯¤¤¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿´Â¡È¯ºî¤ò2ÅÙ¡¢Ç¾Â´Ãæ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÃÏ¿Ì¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦µ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Éã¤Î²óÉü¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥áー¥¬¥óÈÞ¤È¥Èー¥Þ¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËÈÞ¤¬¥Ø¥ó¥êー²¦»Ò¤È·ëº§¤¹¤ë°ÊÁ°¤«¤éÏ¢Íí¤òÀä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë