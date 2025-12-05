

わらび餅専門店 門藤 岡山店／温わらび餅

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回のテーマはぐっと寒くなってきたのであたたかいスイーツです。岡山から、ぷるぷる食感ときな粉が香る、温かい「わらび餅」を紹介します。

岡山市北区にある「門藤」はバリエーション豊かなわらび餅がたっぷり楽しめる、わらび餅の専門店です。

おすすめが、寒い時季限定の温かい「わらび餅」（500円）です。

（わらび餅専門店 門藤 岡山店／岸本友貴さん）

「わらび餅と言えば夏のイメージを持たれる方もいらっしゃいますが、釜からあげたてのような、とろとろの温かいわらび餅をお召し上がりいただけます」

自家製のわらび餅は、温度や湿度など状態を見極めながら和菓子職人が丁寧に作っています。

材料にもこだわりが……。

（わらび餅専門店 門藤 岡山店／岸本友貴さん）

「独自の食感を出すために希少な（国産）本わらび粉を使用しております」

きな粉は佐賀県産の大豆「フクユタカ」など厳選した国産大豆を使っています。

ぷるぷる食感に加えて、きな粉の上品な甘さと黒みつのコクのある甘さがバランスよく口いっぱいに広がります。

そして、もう一品。「わらび餅ぜんざい」（600円）です。「ぜんざい」には有機栽培の小倉粒あんと、「赤いダイヤ」とも呼ばれる備中大納言小豆をブレンドしています。

もっちもちでなめらかな舌触りのわらび餅と、温かいぜんざいの風味が見事にマッチしています。

わらび餅を入れたタピオカ風のスイーツドリンク「ホットワラビータ」（630円）も平日限定で楽しめます。

（わらび餅専門店 門藤 岡山店／岸本友貴さん）

「温わらび餅とわらび餅ぜんざいは冬季限定の人気メニューでございます。この機会にご来店ください」

寒い季節、温かいわらび餅で心も体もほっこり温まりませんか。

（2025年12月5日放送「News Park KSB」より）