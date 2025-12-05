

おいもファクトリー／焼き芋

岡山と香川の注目グルメを紹介するほっとマルシェ。今回のテーマはぐっと寒くなってきたのであたたかいスイーツです。香川からはこの時期にぴったり、サツマイモのほっこりスイーツを紹介します。

高松市牟礼町の「おいもファクトリー」です。秋冬はサツマイモスイーツ、春夏は店の名前を変えてかき氷を提供しています。

（おいもファクトリー／坂本圭さん）

「大きな専用のつぼで焼いた、つぼ焼き芋専門店。つぼの遠赤外線と炭で焼くので、炭の遠赤外線。ダブルで中までしっかり焼ける。サツマイモは、契約農家さんの大分の甘太くん、甘兵衛という紅はるかの種類があって、それを取り寄せているんですけど、あとは時期によって市場から取り寄せています」

つまり、全国各地のその時期で一番おいしいサツマイモ（100g 216円～）が味わえるということなんです。

そのまま食べてもおいしい焼き芋に約10種類から選べるトッピングができるのも魅力です。おすすめは、数量限定の「カスタードブリュレ」。合わないわけがない！

（おいもファクトリー／坂本圭さん）

「お芋自体もおいしいんですけど、映えもあるし、さらにおいしくするために、カスタードクリームを上にのせて、砂糖をのせて、バーナーで焼いてます」

パリパリ感が、ねっとり系のサツマイモと相性抜群です。他にもアイスやソフトクリーム、ハニー＆バターなどもありますよ。

「フライドスイートポテト」（324円）も大人気。ほんのり甘いサツマイモにゴマ塩を合わせています。

甘じょっぱい食べ物というのは、手が止まりませんよね。サツマイモスイーツで心も体もほっこり温まりましょう！

（2025年12月5日放送「News Park KSB」より）