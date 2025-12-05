５日放送のＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、政府が住宅ローン減税を５年間延長する方針を示したことを取り上げた。

この日の番組では、長期金利の上昇が止まらない中、住宅ローンの選択は固定金利か変動金利のどちらを選ぶかで議論した。

コメンテーターで出演の国際弁護士・八代英輝氏は「人生の選択ですね」と、まず発言。

「例えば固定の方はフラット３５（最長３５年の全期間固定金利）とかを使われるんでしたら、団体生命信用保険というのは普通の民間ローンだと入らなきゃいけないもので、そういった諸事情で入れない方はフラット３５の方がおすすめだったりとか」と続けると「とにかく貯金よりも早く返済したいという人もフラット３５とか使って、すぐ安心感を得てってところですよね」と話した。

その上で「自分がこの先、４０、５０、６０になっていく。３０年先だとすると、どういうふうに収入が動いていくかっていうことを想定しながら今、どちらにするかってことを決断されるのがいいんだろうなって思います」と続けていた。