マクドナルドが展開する「ほんのハッピーセット」から、2025年第8弾が登場！

絵本「おふとんからでたくない！」と、ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO特別版 だまし絵と錯視」が新たに仲間入りします☆

マクドナルド「ほんのハッピーセット」絵本「おふとんからでたくない！」／ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO特別版 だまし絵と錯視」

©Shogakukan 2025

価格：510円(税込)〜 ※デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります

販売期間：2025年12月12日(金)〜約9週間(予定)

販売時間：全営業時間中

販売店舗：全国のマクドナルド店舗 ※一部店舗を除く

マクドナルド「ほんのハッピーセット」に、絵本「おふとんからでたくない！」と、ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO特別版 だまし絵と錯視」が登場。

絵本「おふとんからでたくない！」は、世界の注目絵本を紹介する「The BRAW Amazing Bookshelf 2024」にデビュー作が入選した近藤瞳さんの、マクドナルドオリジナルの絵本です。

ミニ図鑑「だまし絵と錯視」は、目と脳の勘違い(錯視)を利用して描かれた不思議な「だまし絵」や「かくし絵」のクイズがたくさん登場する図鑑。

ARマークをスマートフォンで読み込むと、絵に隠れた生き物やクイズの答えが明らかになります。

絵本「おふとんからでたくない！」

©Hitomi Kondo

『まって！まって！』でデビューされた絵本作家の近藤瞳さん。

この作品は世界の注目絵本を紹介する「The BRAW Amazing Bookshelf 2024」にも選ばれました。

©Hitomi Kondo

絵本「おふとんからでたくない！」の主人公は、お布団が大好きな女の子・ひーちゃんです。

朝、お布団にずっと包まれていたいひーちゃんが、ママから布団から出るよう促されると”かいじゅうイーヤーダー”に変身！

ひーちゃんの行動は、パパママ、保育園や町中の人も巻き込んであっと驚く展開に…！？

想像力が広がる優しい物語です。

©Hitomi Kondo

作品の世界観が楽しめるオリジナルシール付き☆

ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 特別版 だまし絵と錯視」

©Shogakukan 2025

”だまし絵と錯視”をテーマにしたミニ図鑑「小学館の図鑑NEO 特別版 だまし絵と錯視」

目と脳の勘違い(錯視)を利用して描かれた不思議な「だまし絵」や「かくし絵」のクイズがたくさん登場します。

©Shogakukan 2025

工学博士の杉原厚吉先生の監修のもと、絵に仕掛けられた錯視のトリックを解説します。

スマートフォンで図鑑のARマークを読み取ると絵に隠れた生き物やクイズの答えを見ることができます。

©Shogakukan 2025

水につけて遊んだり、トリックが楽しめるオリジナルシール付きです。

お布団が大好きな女の子”ひーちゃん”が主役の絵本と、トリックARも楽しめるミニ図鑑。

マクドナルドにて2025年12月12日より販売される、「ほんのハッピーセット」絵本「おふとんからでたくない！」と、ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO特別版 だまし絵と錯視」の紹介でした☆

※数量に限りがあるため、なくなり次第終了となります

※「絵本」と「ミニ図鑑」はおよそ2ヶ月で次のシリーズへと切り替わっていく予定です

※ミニ図鑑はハッピーセット用に作成された小さいサイズの図鑑です

