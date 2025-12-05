【きょう】パク・ヒョンシク、日本初のファンコンサートがFODで配信 新しいオリジナル日本語曲も披露
韓国の俳優パク・ヒョンシクが9月に開催した日本で初めてのファンコンサート『パク・ヒョンシク 2025 FANCON [BEGINNING]』が、きょう5日（深夜0時〜）からフジテレビが運営する動画配信サービスFODにて独占配信される。
【コンサート写真】黒のジャケット姿で歌唱するパク・ヒョンシク
韓国ドラマ『埋もれた心』や、『ドクタースランプ』、『相続者たち』、『花郎＜ファラン＞』、『ハピネス』、『TWELVE トゥエルブ』など、数多くのヒット作に出演し、韓国内外で高い人気を誇るパク・ヒョンシク。
9月1日には、自身初となる日本ソロアルバム、『PARK HYUNGSIK 1st Japan Mini Album [BEGINNING]』をリリース。待望のオリジナルアルバムを掲げて、9月13日、14日に千葉・幕張メッセの幕張イベントホールにて自身初となるファンコンサートを開催し、チケットは両日ソールドアウトした。
公演タイトルでもある「BEGINNING」というコンセプトは、闇と光が出会う新しい夜明けの始まりを表現しており、新しいオリジナル日本語曲も披露。ポスタービジュアルからも感じられる幻想的な雰囲気を醸し出した魅力満載のファンコンサートとなった。
